Футбольный клуб БАТЭ в преддверии первого домашнего матча команды на групповом этапе Лиги Европы-2017/18, в котором соперником борисовчан 28 сентября станет лондонский «Арсенал», выступил с обращением к болельщикам английской команды, собирающимся поддержать «канониров» на трибунах «Борисов-Арены».



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— Настоятельно рекомендуем болельщикам в цветах английского клуба располагаться только на специально отведенных местах. Это включает в себя гостевые сектора (G1, G2) и часть мест на секторах 1-й ценовой категории (B2), предоставленных «Арсеналу».

Доступ на любые другие места с атрибутикой «канониров» не рекомендован во избежание возможных конфликтов между болельщиками, в которые вынуждены будут вмешаться правоохранительные органы, — говорится в обращении на сайте 13-кратных чемпионов Беларуси.

Напомним, что в групповой стадии Лиги Европы БАТЭ стартовал с выездной ничьей в Белграде во встрече с сербской «Црвеной Звездой».

Календарь оставшихся матчей БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы:

28 сентября. БАТЭ — «Арсенал» (Англия).

19 октября. БАТЭ — «Кельн» (Германия).

2 ноября. «Кельн» — БАТЭ.

23 ноября. БАТЭ — «Црвена Звезда» (Сербия).

7 декабря. «Арсенал» — БАТЭ.