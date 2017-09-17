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БАТЭ обратился к болельщикам английского "Арсенала", которые собираются на матч в Борисове
Футбольный клуб БАТЭ в преддверии первого домашнего матча команды на групповом этапе Лиги Европы-2017/18, в котором соперником борисовчан 28 сентября станет лондонский «Арсенал», выступил с обращением к болельщикам английской команды, собирающимся поддержать «канониров» на трибунах «Борисов-Арены».
— Настоятельно рекомендуем болельщикам в цветах английского клуба располагаться только на специально отведенных местах. Это включает в себя гостевые сектора (G1, G2) и часть мест на секторах 1-й ценовой категории (B2), предоставленных «Арсеналу».
Доступ на любые другие места с атрибутикой «канониров» не рекомендован во избежание возможных конфликтов между болельщиками, в которые вынуждены будут вмешаться правоохранительные органы, — говорится в обращении на
Напомним, что в групповой стадии Лиги Европы БАТЭ стартовал
Календарь оставшихся матчей БАТЭ в групповой стадии Лиги Европы:
28 сентября. БАТЭ — «Арсенал» (Англия).
19 октября. БАТЭ — «Кельн» (Германия).
2 ноября. «Кельн» — БАТЭ.
23 ноября. БАТЭ — «Црвена Звезда» (Сербия).
7 декабря. «Арсенал» — БАТЭ.
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БАТЭ выступил с обращением к болельщикам английской команды, собирающимся поддержать "канониров" на трибунах "Борисов-Арены".
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