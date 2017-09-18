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Рар: Меркель - это стабильность, но уже для меньшего количества немцев
18.09.2017 15:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Правящий альянс канцлера Германии Ангелы Меркель за неделю до парламентских выборов теряет свои позиции. Согласно последним опросам коалицию ХДС/ХСС поддерживают 36% избирателей.
"Есть ощущение, что госпожа Меркель свои 42%, которые она получила 4 года тому назад, в любом случае не получит. Она проиграет по сравнению с 2013 годом очень много. Но мне кажется, что 35% за нее все-таки проголосуют, поскольку она олицетворяет некую стабильность, которую немцы хотят", — отметил Рар на радио Sputnik.
В то же время, по словам эксперта, очень жалкое впечатление на данный момент производят левые партии. В частности, Социал-демократическая партия с ее лидером Мартином Шульцем, который также претендует на пост главы правительства, проигрывает канцлеру Меркель 14 пунктов и, вероятно, получит самый плохой результат за всю историю своего участия в выборах, считает политолог.
Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, первые результаты будут оглашены вечером того же дня. Позднее уже новый состав выберет канцлера Германии.
Комментарий немецкого политолого Александра Рара слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал Sputnik расстановку сил за неделю до выборов в немецкий Бундестаг: и Меркель, и Шульц теряют свои позиции.
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