Рар: Меркель - это стабильность, но уже для меньшего количества немцев /

Правящий альянс канцлера Германии Ангелы Меркель за неделю до парламентских выборов теряет свои позиции. Согласно последним опросам коалицию ХДС/ХСС поддерживают 36% избирателей.

"Есть ощущение, что госпожа Меркель свои 42%, которые она получила 4 года тому назад, в любом случае не получит. Она проиграет по сравнению с 2013 годом очень много. Но мне кажется, что 35% за нее все-таки проголосуют, поскольку она олицетворяет некую стабильность, которую немцы хотят", — отметил Рар на радио Sputnik.

В то же время, по словам эксперта, очень жалкое впечатление на данный момент производят левые партии. В частности, Социал-демократическая партия с ее лидером Мартином Шульцем, который также претендует на пост главы правительства, проигрывает канцлеру Меркель 14 пунктов и, вероятно, получит самый плохой результат за всю историю своего участия в выборах, считает политолог.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, первые результаты будут оглашены вечером того же дня. Позднее уже новый состав выберет канцлера Германии.

Комментарий немецкого политолого Александра Рара слушайте на радио Sputnik Беларусь.