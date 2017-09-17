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Днем 19 сентября в "Каменном Логе" отключат электроэнергию: движение может быть затруднено
Завтра, 19 сентября, с 09.00 до 13.00 в пункте пропуска «Каменный Лог», возможно, будет затруднено движение транспорта. Об этом
«В связи с отключением электроэнергии для проведения ремонтных работ в пункте пропуска „Каменный Лог“ будет затруднен пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.
В ГПК просят водителей, планирующих поездку в Литву, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы. Напомним, информация об очередях на границе обновляется на сайте Госпогранкомитета каждые два часа.
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В ГПК Беларуси просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездки в Литву через данный пункт пропуска.
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