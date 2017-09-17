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Mitsubishi Pajero Sport будет выпускаться в России

18.09.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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После того как в прошлом году было приостановлено производство в Калуге, внедорожники Pajero Sport поставлялись из Таиланда. Первые автомобили российской сборки сойдут с конвейера в ноябре этого года.


Фото: Mitsubishi

К возобновлению производства компанию подтолкнул рост продаж на российском рынке. Mitsubishi планирует реализовывать ежегодно 7 тысяч Pajero Sport.

Сейчас на заводе в Калуге работает 100 человек, а мощность производства составляет 125 тысяч автомобилей в год. Для выпуска Pajero Sport компания наберет на работу дополнительно 440 сотрудников. Планируется, что в общей сложности продажи всех моделей Mitsubishi составят 30 тысяч авто в год. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Продажи Mitsubishi Pajero Sport начались в России и Беларуси летом 2016 года. Поначалу покупателям предложили только бензиновую версию с трехлитровым 209-сильным V6. Позже под капотом внедорожника появился 2,4-литровый «дизель» мощностью в 181 лошадиную силу. Этот мотор предлагается как с механической коробкой передач, так и с автоматической, а вот для бензиновой версии доступен только «автомат».

Изменятся ли цены на Pajero Sport в связи с переходом на российскую сборку, руководство завода не сообщает.

 
 
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Mitsubishi Pajero Sport российской сборки появится в ноябре этого года. Автомобиль будет производиться на заводе компании в Калуге.

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