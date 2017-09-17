В этом году в столице планируют создать 30 тысяч рабочих мест

На оперативном совещании в Мингорисполкоме 18 сентября обсуждался вопрос о предпринятых мерах по созданию в городе новых рабочих мест, пишет агентство « Минск-Новости ». Всего в нынешнем году их планируется создать 30 тысяч.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На совещании присутствовала глава администрации президента Наталья Кочанова. С докладами выступили главы администраций Заводского, Ленинского и Фрунзенского районов.

— За первое полугодие 2017-го в Заводском районе создано 589 новых рабочих мест. В целях развития малого бизнеса проводится работа по предоставлению в аренду помещений с минимальными коэффициентами базовой арендной ставки, — отметил глава администрации Заводского района Александр Дорохович. — В октябре 2017 года в районе планируется открытие нового торгового объекта «ОМА», в котором будет организовано порядка 250 рабочих мест. Новые места будут созданы и в других организациях, которые вскоре начнут работу: магазины, парикмахерские и другие. В этом году в районе проведено 14 мини-ярмарок вакансий. По итогам 9 месяцев на вновь созданные рабочие места прогнозируется трудоустроить 980 граждан.

Ситуацию с трудоустройством в Заводском районе нельзя назвать критической, поскольку на 1 800 вакансий приходится около 600 безработных.

— По состоянию на 1 июля 2017 года в районе трудоустроено 738 человек, — рассказал глава администрации Ленинского района Петр Шостак. — В целях обеспечения занятости ведется работа с предпринимательским сектором — открываются новые торговые точки и заведения общепита. Создаются рабочие места на уже действующих предприятиях. Среди них, к примеру, кондитерская фабрика «Коммунарка», ОАО «Минск Кристалл» и другие крупные организации. Всего за год в Ленинском районе запланировано провести 65 мероприятий по созданию рабочих мест. Из них реализовано 33 пункта.

Что касается Фрунзенского района, то, по словам главы администрации Артема Цурана, в нынешнем году трудоустроено более 2 000 человек.

— В 2016-м было обеспечено трудоустройство 5 413 граждан, что составило 145 % от установленного задания. Но конъюнктура рынка труда серьезно изменилась. К примеру, во Фрунзенском районе все больше жителей регистрируются в качестве ИП. На 1 июля 2017 года прирост составил 6,8 %, что превышает общегородской показатель в два раза. Всего предпринимателей насчитывается более 17 600. Также мы наблюдаем тенденцию, когда предприятия вместо создания новых рабочих мест все чаще принимают граждан на работу путем заключения гражданско-правового договора. Этот вопрос уже поднимался Минским городским объединением организаций профсоюзов.

В ходе совещания также было озвучено, что во Фрунзенском районе сегодня около 100 000 человек выезжают на работу в другие районы. Для того чтобы избежать внутри города маятниковой миграции, во Фрунзенском планируют создавать новые промышленные площадки, где минчане смогут найти работу.