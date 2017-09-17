Сокращаются вопреки прогнозу. Реальные доходы белорусов не могут выйти из затяжного падения

Реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси продолжают снижаться. В январе-июле они упали на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,5%.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, в январе-апреле — на 1,5%, в январе-мае — на 1,2%, в январе-июне — на 0,8%.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

По мнению министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов должны выйти в плюс.

— Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс, — заявил Владимир Зиновский.

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрей Кобяков на за заседании Президиума Совмина, на котором рассматривали проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

В 2018 году, по мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, реальные доходы белорусов могут увеличиться. По базовому сценарию — при поставке из России в Беларусь 23 млн тонн нефти в год — на 8,1%, а по альтернативному — при поставке 18 млн тонн нефти — на 7,3%.