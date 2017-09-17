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Китайская Roewe показала стильный "паркетник" RX3

18.09.2017 16:20 — Разное | Tut.by  
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В модельном ряду марки Roewe, входящей в состав китайского концерна SAIC, уже есть кроссовер RX5, который запросто можно спутать с Volkswagen Tiguan нового поколения. Теперь компанию ему составит более компактный RX3, также напоминающий своим обликом немецкий «паркетник».


Впрочем, удивляться тут особо нечему, ведь главным дизайнером Roewe является Шао Джинфень, прежде работавший на благо Volkswagen в немецком дизайн-центре концерна. В длину RX3 достигает 4,4 м, ширина составляет 1,8 м, а величина колесной базы — 2,62 м.


В оформлении салона «китайца» также витает дух Volkswagen. «База» кроссовера простая, но список опций довольно внушительный — наряду с двухцветной кожаной обивкой и мультимедиа-системой имеется кнопка запуска двигателя, передние сиденья с подогревом и панорамная крыша.


На выбор будут предлагаться два бензиновых двигателя. Это 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 125 лошадиных сил и 163-сильный турбомотор объемом 1,3 л. Все версии при этом имеют только передний привод.

У китайских дилеров RX3 должен появиться до конца этого года, позже Roewe озвучит и стоимость новинки.

 
 
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Принадлежащая концерну SAIC марка Roewe показала компактный кроссовер RX3, который очень похож на Vollswagen Tiguan.

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