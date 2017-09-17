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Китайская Roewe показала стильный "паркетник" RX3
В модельном ряду марки
Впрочем, удивляться тут особо нечему, ведь главным дизайнером Roewe является Шао Джинфень, прежде работавший на благо Volkswagen в немецком дизайн-центре концерна. В длину RX3 достигает 4,4 м, ширина составляет 1,8 м, а величина колесной базы — 2,62 м.
В оформлении салона «китайца» также витает дух Volkswagen. «База» кроссовера простая, но список опций довольно внушительный — наряду с двухцветной кожаной обивкой и мультимедиа-системой имеется кнопка запуска двигателя, передние сиденья с подогревом и панорамная крыша.
На выбор будут предлагаться два бензиновых двигателя. Это 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 125 лошадиных сил и 163-сильный турбомотор объемом 1,3 л. Все версии при этом имеют только передний привод.
У китайских дилеров RX3 должен появиться до конца этого года, позже Roewe озвучит и стоимость новинки.
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Принадлежащая концерну SAIC марка Roewe показала компактный кроссовер RX3, который очень похож на Vollswagen Tiguan.
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