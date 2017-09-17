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Загадочное ископаемое оказалось древнейшим животным
Десятилетиями ученые не могли установить, можно ли отнести загадочный вид дикинсоний к животным. Новое исследование предложило поставить точку в давнем споре. Научная работа об этом
В новом исследовании загадочных существ рассмотрели с точки зрения роста. Исследователи замерили сегменты у юных и взрослых особей, сопоставили с возрастом и создали компьютерную модель роста организма дикинсонии.
«Когда мы объединили данные о росте с ранее полученной информацией о движении, а также некоторых морфологических особенностях дикинсонии, мы смогли отказаться от всех „неживотных“ гипотез, — рассказала ведущий автор исследования Рене Хоекзема. — Это было раннее животное, принадлежащее либо к пластинчатым, либо к эуметазоям».
Исследование показало, что животные появились на Земле за десятки миллионов лет до кембрийского взрыва, который произошел около 540 миллионов лет назад. В его ходе появилось большинство современных видов животных.
До этого периода летопись окаменелостей неоднозначна и вызывает разногласия в научной среде. Организмы, жившие на Земле в тот период, называют
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Раньше существ причисляли к червям, грибам и даже лишайникам - дикинсонии имели крайне мало общих черт с современными организмами.
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