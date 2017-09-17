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Загадочное ископаемое оказалось древнейшим животным

18.09.2017 16:39 — Разное | Tut.by  
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Десятилетиями ученые не могли установить, можно ли отнести загадочный вид дикинсоний к животным. Новое исследование предложило поставить точку в давнем споре. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B, кратко об исследовании рассказывает сайт Оксфордского университета.


Изображение: Verisimilus / wikipedia.org

Дикинсонии жили более 550 миллионов лет назад и выглядели как ребристые овалы. Их ископаемые впервые обнаружили в 1947 году и сразу отнесли их к медузам. После этого существ причисляли к червям, грибам и даже лишайникам — дикинсонии имели крайне мало общих черт с современными организмами.

В новом исследовании загадочных существ рассмотрели с точки зрения роста. Исследователи замерили сегменты у юных и взрослых особей, сопоставили с возрастом и создали компьютерную модель роста организма дикинсонии.

«Когда мы объединили данные о росте с ранее полученной информацией о движении, а также некоторых морфологических особенностях дикинсонии, мы смогли отказаться от всех „неживотных“ гипотез, — рассказала ведущий автор исследования Рене Хоекзема. — Это было раннее животное, принадлежащее либо к пластинчатым, либо к эуметазоям».

Исследование показало, что животные появились на Земле за десятки миллионов лет до кембрийского взрыва, который произошел около 540 миллионов лет назад. В его ходе появилось большинство современных видов животных.

До этого периода летопись окаменелостей неоднозначна и вызывает разногласия в научной среде. Организмы, жившие на Земле в тот период, называют вендобионтами. Большинство из них представляют собой мягкотелые, в основном сидячие организмы, имеющие трубчатую обычно ветвящуюся структуру. Неизвестно, предками каких современных видов они стали.

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Раньше существ причисляли к червям, грибам и даже лишайникам - дикинсонии имели крайне мало общих черт с современными организмами.

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