Пользователь Reddit под ником damianpiwowarski создал Android-приложение под названием Smartphone upgrader 2017 , которое скругляет углы дисплея любого смартфона и делает вырез в его верхней части, как на iPhone X или Essential Phone. Об этом сообщает 4pda со ссылкой на ресурс neowin.net.





Слева — режим iPhone X, справа — Essential Phone.

В настройках приложения можно настроить уровень скругления углов дисплея и размер выреза в верхней части. Черные области будут отображаться поверх всех приложений (требуется соответствующее разрешение для программы), но иконки в строке состояния они не перекрывают.

Для большего эффекта рекомендуется использовать приложение на устройствах с черной передней панелью и AMOLED-дисплеем. На момент написания статьи общий рейтинг приложения в магазине Google Play составляет 3,8 балла.

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