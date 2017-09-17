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Новое приложение "превращает" Android-смартфон в iPhone X
Пользователь Reddit под ником damianpiwowarski создал Android-приложение под названием
Слева — режим iPhone X, справа — Essential Phone.
В настройках приложения можно настроить уровень скругления углов дисплея и размер выреза в верхней части. Черные области будут отображаться поверх всех приложений (требуется соответствующее разрешение для программы), но иконки в строке состояния они не перекрывают.
Для большего эффекта рекомендуется использовать приложение на устройствах с черной передней панелью и AMOLED-дисплеем. На момент написания статьи общий рейтинг приложения в магазине Google Play составляет 3,8 балла.
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В настройках приложения можно настроить уровень скругления углов дисплея, размер выреза в верхней части.
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