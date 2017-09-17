Хоккейный клуб «Динамо-Минск» нашел маленького болельщика, который расплакался во время матча с магнитогорским «Металлургом».

По ходу встречи минчане уступали 0:3, чем и огорчили переживавшего за «зубров» мальчика. Отметим, что затем «Динамо» совершило невероятный камбэк, выиграв в итоге 5:3.

Как сообщил SPORT.TUT.BY руководитель пресс-службы «Динамо» Роман Стронгин, мальчик получит подарок от клуба и сможет посетить все матчи команды до конца сезона вместе со своей семьей.