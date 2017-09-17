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Следователи ищут очевидцев ДТП, которое в Минске устроил находившийся под наркотиками бесправник
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 9 июля, около 13.00, в Минске.
Напомним,
В результате ДТП пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes.
— Полученные водителем Opel телесные повреждения эксперты отнесли к категории тяжких. Позже выяснилось, что водитель Mercedes управлял автомобилем в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.
Следователи просят граждан, которые стали очевидцами происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 389−54−49.
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии
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