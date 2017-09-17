Следователи ищут очевидцев ДТП, которое в Минске устроил находившийся под наркотиками бесправник

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 9 июля, около 13.00, в Минске.



Фото: ГАИ Фрунзенского района

Напомним, авария произошла на улице Шаранговича вблизи лесопарка «Медвежино». Водитель Mercedes, не имея права управления, двигался по улице Шаранговича со стороны Якубовского в направлении Горецкого, выехал на встречку и врезался в Opel Astra.

В результате ДТП пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes.

— Полученные водителем Opel телесные повреждения эксперты отнесли к категории тяжких. Позже выяснилось, что водитель Mercedes управлял автомобилем в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.



Фото: Минское городское управление МЧС

Следователи просят граждан, которые стали очевидцами происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 389−54−49.