ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мостовском районе Renault со студентами дважды перевернулся из-за выбежавшего на дорогу зайца

18.09.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Мостовском районе из-за выбежавшего на дорогу зайца перевернулся автомобиль со студентами. Об этом сообщили ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла накануне вечером вблизи деревни Заполье. Молодые люди ехали на Renault на учебу в Гродно, когда на дорогу внезапно выскочил заяц. Водитель применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. Машину занесло и выбросило в кювет, где она дважды опрокинулась.

Кроме водителя, в автомобиле ехали три человека. Одна из пассажирок получила в ДТП травмы, ее госпитализировали.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме водителя, в автомобиле ехали три человека. Одна из пассажирок получила в ДТП травмы, ее госпитализировали.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Закрыли сезон. За неполный год в Беларуси погибло 27 мотоциклистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика