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В Мостовском районе Renault со студентами дважды перевернулся из-за выбежавшего на дорогу зайца
В Мостовском районе из-за выбежавшего на дорогу зайца перевернулся автомобиль со студентами. Об этом
Авария произошла накануне вечером вблизи деревни Заполье. Молодые люди ехали на Renault на учебу в Гродно, когда на дорогу внезапно выскочил заяц. Водитель применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. Машину занесло и выбросило в кювет, где она дважды опрокинулась.
Кроме водителя, в автомобиле ехали три человека. Одна из пассажирок получила в ДТП травмы, ее госпитализировали.
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Кроме водителя, в автомобиле ехали три человека. Одна из пассажирок получила в ДТП травмы, ее госпитализировали.
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