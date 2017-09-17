В Мостовском районе Renault со студентами дважды перевернулся из-за выбежавшего на дорогу зайца

В Мостовском районе из-за выбежавшего на дорогу зайца перевернулся автомобиль со студентами. Об этом сообщили ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла накануне вечером вблизи деревни Заполье. Молодые люди ехали на Renault на учебу в Гродно, когда на дорогу внезапно выскочил заяц. Водитель применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. Машину занесло и выбросило в кювет, где она дважды опрокинулась.

Кроме водителя, в автомобиле ехали три человека. Одна из пассажирок получила в ДТП травмы, ее госпитализировали.