Закрыли сезон. За неполный год в Беларуси погибло 27 мотоциклистов

В Беларуси 18 сентября — День памяти погибших мотоциклистов. За истекший период этого года (с января по середину сентября) по данным ГАИ МВД на дорогах Беларуси погибло 27 мотоциклистов.





Чаще всего, ДТП в этом году происходили в Минской, Гомельской и Бресткой областях. Помимо этого, в Беларуси зарегистрировано два случая гибели водителей квадрациклов и два ДТП, в которых погибли мопедисты. Для сравнения в прошлом году за аналогичный период — с января по середину сентября — на дорогах погибло 18 байкеров. Также было зарегистрировано три случая гибели скутеристов и четыре водителей мопедов.

— В 65,5% случаев в ДТП вина лежит на байкерах. Больше всего погибших в Минской, Гомельской и Брестской областях. При этом в 65,5% происшествий виноваты водители мотоциклов.

По словам замначальника управления ГАИ МВД Александра Цегельника, мотоциклисты фигурируют в каждой десятой учетной аварии. Основные причины, из-за которых погибают байкеры — превышение скорости и нарушение правил проезда перекрестков.

В Беларуси сейчас зарегистрировано более 415 тысяч единиц мотоциклов, в Минске — около 13 000 единиц.