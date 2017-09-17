ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закрыли сезон. За неполный год в Беларуси погибло 27 мотоциклистов

18.09.2017 17:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси 18 сентября — День памяти погибших мотоциклистов. За истекший период этого года (с января по середину сентября) по данным ГАИ МВД на дорогах Беларуси погибло 27 мотоциклистов.


Чаще всего, ДТП в этом году происходили в Минской, Гомельской и Бресткой областях. Помимо этого, в Беларуси зарегистрировано два случая гибели водителей квадрациклов и два ДТП, в которых погибли мопедисты. Для сравнения в прошлом году за аналогичный период — с января по середину сентября — на дорогах погибло 18 байкеров. Также было зарегистрировано три случая гибели скутеристов и четыре водителей мопедов.

— В 65,5% случаев в ДТП вина лежит на байкерах. Больше всего погибших в Минской, Гомельской и Брестской областях. При этом в 65,5% происшествий виноваты водители мотоциклов.

По словам замначальника управления ГАИ МВД Александра Цегельника, мотоциклисты фигурируют в каждой десятой учетной аварии. Основные причины, из-за которых погибают байкеры — превышение скорости и нарушение правил проезда перекрестков.

В Беларуси сейчас зарегистрировано более 415 тысяч единиц мотоциклов, в Минске — около 13 000 единиц.

Читайте также

УГАИ МВД: Экзамен для мотоциклистов усложнят. Как будет проходить испытание
Дерзкие и брутальные. Тысячи байкеров закрыли мотосезон

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ГАИ МВД, в 65% случаев вина за ДТП лежит на владельце двухколесного средства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Розничный товарооборот в январе-августе увеличился на 1,9 процента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика