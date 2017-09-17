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Александр Хацкевич сначала накричал на женщину-арбитра, а затем тут же обнял ее
Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич 17 сентября
Однако белорусский наставник мгновенно опомнился, и через секунду уже улыбался и обнимал женщину-арбитра, которая, похоже, даже не успела обидеться.
На забавный инцидент на 79-й минуте, попавший в трансляцию матча, обратило внимание издание
После фола футболиста «Динамо» Александр Хацкевич выскочил к бровке поля, а когда резервная судья попыталась указать специалисту на то, что он покинул пределы технической зоны, прокричал: «Да он не коснулся его!». И, положив, руку на плечо девушки, собирался оттолкнуть ее, но тут же сумел погасить свои эмоции, приобняв арбитра.
Видео:
В матче против донецкого «Олимпика» киевское «Динамо»
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Александр Хацкевич в матче против донецкого "Олимпика" накричал на резервного арбитра, функции которого выполняла Екатерина Монзуль.
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