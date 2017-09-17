Александр Хацкевич сначала накричал на женщину-арбитра, а затем тут же обнял ее

Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич 17 сентября в матче против донецкого «Олимпика» накричал на резервного арбитра, функции которого выполняла Екатерина Монзуль.

Однако белорусский наставник мгновенно опомнился, и через секунду уже улыбался и обнимал женщину-арбитра, которая, похоже, даже не успела обидеться.

На забавный инцидент на 79-й минуте, попавший в трансляцию матча, обратило внимание издание Segodnya.ua .

После фола футболиста «Динамо» Александр Хацкевич выскочил к бровке поля, а когда резервная судья попыталась указать специалисту на то, что он покинул пределы технической зоны, прокричал: «Да он не коснулся его!». И, положив, руку на плечо девушки, собирался оттолкнуть ее, но тут же сумел погасить свои эмоции, приобняв арбитра.

Видео: facebook.com/druzidynamo

В матче против донецкого «Олимпика» киевское «Динамо» одержало победу и возглавило турнирную таблицу украинской премьер-лиги, по дополнительным показателям обойдя донецкий «Шахтер».

Таблица с сайта dynamo.kiev.ua .