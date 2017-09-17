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Александр Хацкевич сначала накричал на женщину-арбитра, а затем тут же обнял ее

18.09.2017 17:35 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич 17 сентября в матче против донецкого «Олимпика» накричал на резервного арбитра, функции которого выполняла Екатерина Монзуль.

Однако белорусский наставник мгновенно опомнился, и через секунду уже улыбался и обнимал женщину-арбитра, которая, похоже, даже не успела обидеться.

На забавный инцидент на 79-й минуте, попавший в трансляцию матча, обратило внимание издание Segodnya.ua.

После фола футболиста «Динамо» Александр Хацкевич выскочил к бровке поля, а когда резервная судья попыталась указать специалисту на то, что он покинул пределы технической зоны, прокричал: «Да он не коснулся его!». И, положив, руку на плечо девушки, собирался оттолкнуть ее, но тут же сумел погасить свои эмоции, приобняв арбитра.

Видео: facebook.com/druzidynamo

В матче против донецкого «Олимпика» киевское «Динамо» одержало победу и возглавило турнирную таблицу украинской премьер-лиги, по дополнительным показателям обойдя донецкий «Шахтер».

  Команда И В Н П М О
1 Динамо
Киев		 8 7 1 0 20−3 22
2 Шахтер
Донецк		 9 7 1 1 17−6 22
3 Ворскла
Полтава		 9 5 2 2 9−7 17
4 Верес
Ривне		 9 4 3 2 12−5 15
5 Мариуполь
Мариуполь		 8 4 2 2 10−5 14
6 Олимпик
Донецк		 9 3 4 2 7−5 13
7 Заря
Луганск		 9 2 3 4 10−10 9
8 Зирка
Кропивницкий		 9 2 2 5 6−12 8
9 Александрия
Александрия		 9 1 4 4 8−12 7
10 Карпаты
Львов		 9 1 4 4 6−19 7
11 Сталь
Каменское		 9 2 0 7 6−16 6
12 Черноморец
Одесса		 9 1 2 6 4−15 5

Таблица с сайта dynamo.kiev.ua.

 
 
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Александр Хацкевич в матче против донецкого "Олимпика" накричал на резервного арбитра, функции которого выполняла Екатерина Монзуль.

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