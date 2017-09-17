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Ракету "Искандер-М" запустили на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"

18.09.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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На учениях «Запад-2017» проведен успешный запуск ракеты модернизированного ракетного комплекса «Искандер-М» на максимальную дальность. Ракета поразила цель на полигоне в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.


Изображение: Минобороны России

«Сегодня на полигоне Минобороны России Капустин Яр Астраханской области в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2017“ проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск „Искандер-М“ на максимальную дальность», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.

«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

 
 
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