На учениях «Запад-2017» проведен успешный запуск ракеты модернизированного ракетного комплекса «Искандер-М» на максимальную дальность. Ракета поразила цель на полигоне в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.



Изображение: Минобороны России

«Сегодня на полигоне Минобороны России Капустин Яр Астраханской области в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации „Запад-2017“ проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск „Искандер-М“ на максимальную дальность», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.

«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.