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Rammstein опровергли сообщения в СМИ о распаде группы
Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается. На официальном сайте музыкантов
Кроме того, музыканты сообщили, что как раз сейчас работают над новым материалом. Напомним, что пару часов назад немецкий таблоид Bild, а за ним десятки русскоязычных СМИ
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Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается.
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