Rammstein опровергли сообщения в СМИ о распаде группы

Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается. На официальном сайте музыкантов появилось опровержение. В тексте говорится, что никаких планов на прощальный альбом и прощальный тур пока нет.

Кроме того, музыканты сообщили, что как раз сейчас работают над новым материалом. Напомним, что пару часов назад немецкий таблоид Bild, а за ним десятки русскоязычных СМИ сообщили о том, что Rammstein готовит последний альбом и завершает карьеру как группа.



