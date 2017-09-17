ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Rammstein опровергли сообщения в СМИ о распаде группы

18.09.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается. На официальном сайте музыкантов появилось опровержение. В тексте говорится, что никаких планов на прощальный альбом и прощальный тур пока нет.

Кроме того, музыканты сообщили, что как раз сейчас работают над новым материалом. Напомним, что пару часов назад немецкий таблоид Bild, а за ним десятки русскоязычных СМИ сообщили о том, что Rammstein готовит последний альбом и завершает карьеру как группа.


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа Rammstein опровергла сообщения СМИ о том, что коллектив распадается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусскими призывниками займется прокуратура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика