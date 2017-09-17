Без Лаптева, Филипенко и Сивакова. Криушенко назвал кандидатов на матчи с Голландией и Францией

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал расширенный состав команды на заключительные матчи квалификации ЧМ-2018 против Голландии и Франции, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

7 октября «белакрылыя» встретятся с Голландией на поле «Борисов-Арены» (начало в 21.45). Затем 10 октября сборная Беларуси проведет выездной матч против Франции. Игра состоится на «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер включил в расширенный список 33 футболистов. В нем не нашлось места нападающему мозырской «Славии» Денису Лаптеву, который нарушил режим после недавнего матча квалификации ЧМ-2018 против Люксембурга , а также защитникам Михаилу Сивакову и Егору Филипенко, допустившим много ошибок в поединке со Швецией, где белорусы потерпели разгромное поражение .

В то же время в списке появился полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич, пропускавший игры с Люксембургом и Швецией. А вот нападающего борисовчан Виталия Родионова в расширенном ростере нет.

Вратари: Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»), Дмитрий Дударь («Слуцк»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Максим Володько (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Алексей Янушкевич (все — «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Алисейко, Алексей Гаврилович (оба — «Динамо-Брест»), Александр Сачивко («Динамо-Минск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Алексей Риос, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик, Алексей Легчилин (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Олег Евдокимов, («Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер» Солигорск).

Нападающие: Николай Сигневич, Михаил Гордейчук (оба — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Максим Скавыш, Егор Зубович (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Окончательный список из 23 футболистов, которые получат вызов, будет назван позднее.



Фото: ru.uefa.com

Календарь оставшихся матчей в группе «А»:

7 октября

Швеция — Люксембург, Беларусь — Нидерланды, Болгария — Франция.

10 октября

Франция — Беларусь, Люксембург — Болгария, Нидерланды — Швеция.

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всего от Европы на чемпионате мира в 2018 году выступят 14 сборных, включая сборную России, которая на правах хозяйки мундиаля освобождена от отбора.