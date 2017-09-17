|
В Белэнерго рассказали, сколько можно сэкономить на электричестве по дифференцированным тарифам
В Белэнерго рассказали, сколько белорусы могут сэкономить на электроэнергии при переходе на дифференцированные тарифы в зависимости от времени суток, а не потребленного объема. Напомним, в Беларуси действует несколько тарифов на оплату электроэнергии — в зависимости от объемов потребления и от времени суток.
Белорусы, которые рассчитываются за электроэнергию в зависимости от объема ее потребления, по льготным тарифам оплачивают до 250 кВт•ч. в оборудованных электроплитами квартирах, до 150 кВт•ч. — в необорудованном электроплитами жилье. А в квартирах, которые не оборудованы электроплитами, центральным горячим водоснабжением и газоснабжением, — до 300 кВт•ч. За потребленную электроэнергию сверх этих лимитов придется платить либо по тарифу с повышающим коэффициентом, либо по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат (зависит от объема потребления).
Поэтому белорусам, которые регулярно превышают лимиты по льготным тарифам, может оказаться более выгодным перейти на оплату в зависимости от времени суток, а не потребленного объема. Так, дороже всего электроэнергия обходится в будние дни с 17.00 до 22.00.
Специалисты Белэнерго приводят пример. Семье, которая живет в оборудованной электроплитой квартире и потребила 400 кВт•ч, заплатит 48,68 рубля по тарифам в зависимости от объема потребления. А если эта же семья перейдет на тарифы по временным тарифам, то ей нужно будет заплатить уже 40,54 рубля за тот же объем потребленной электроэнергии.
Семья, которая живет в оборудованной газовой плитой квартире и потребила 300 кВт•ч, нужно заплатить 44,4 рубля по тарифам в зависимости от объема потребления. При переходе на временные тарифы эта сумма составит 36,21 рубля при таком же объеме потребления.
Напомним, с 1 сентября в Беларуси
При переходе на тарифы, дифференцированные по времени суток, в оборудованных электроплитами квартирах в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 в будни, круглосуточно в выходные и праздничные дни) с 1 сентября действует тариф в 0,0764 рубля за кВт•ч, а в период максимальных нагрузок (в будние дни с 17.00 до 22.00) — 0,2189 рубля за кВт•ч.
Напомним, в Беларуси
По его мнению, дифференцированными тарифами в Беларуси надо заниматься более глубоко и активнее пропагандировать их использование среди населения. Так называемая тарифная тетрадь, отметил он, должна быть более объемной, степень дифференциации — больше. «У человека должна быть возможность воспользоваться льготным тарифом в течение суток или недели, чтобы выполнять энергозатратные работы по дому. То же — для промышленных предприятий», — заявил Михаил Мясникович.
Ранее в Белэнерго сообщили, большинство белорусов — 81,9% — в январе-июле
При этом уровень возмещения населением затрат на электрическую энергию в январе-июле
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белэнеро рассказали, как белорусы могут сэкономить на потребленной электроэнергии.
|
Архив (Разное)
Комментарии