ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто оказался в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска

18.09.2017 20:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Десятка» самых крупных плательщиков Минска в январе-августе пополнила бюджет города на 2,3 миллиарда рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внесенная сумма составляет почти треть бюджета столицы, сообщили в инспекции МНС по Минску.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На 1 сентября 2017 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 349 тысяч плательщиков, в том числе 60 тысяч организаций, 71 тысяча индивидуальных предпринимателей и почти 218 тысяч физических лиц, — отметили в инспекции МНС по Минску.

За 8 месяцев этого года малый и средний бизнес пополнил бюджет города налогами на 2 миллиарда 739,8 миллиона рублей. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в столице растет число тех, кто занимается малым и средним бизнесом, — 116 тысяч субъектов на начало сентября. Они обеспечили 37,5% консолидированных поступлений городского бюджета (+3,9 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года).

По сравнению с прошлым годом число тех, кто занимается малым и средним бизнесом, увеличилось на 1,6%.

В рейтинге плательщиков столицы, которые в январе-августе перечислили самые большие суммы налогов, попали ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Табак-инвест», унитарное предприятие «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Десятка" самых крупных плательщиков Минска в январе-августе пополнила бюджет города на 2,3 миллиарда рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бэйлен: Меня выперли из "Динамо", и я совсем не уверен, что мне стоит играть за сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика