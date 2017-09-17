Кто оказался в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска

«Десятка» самых крупных плательщиков Минска в январе-августе пополнила бюджет города на 2,3 миллиарда рублей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внесенная сумма составляет почти треть бюджета столицы, сообщили в инспекции МНС по Минску.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На 1 сентября 2017 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 349 тысяч плательщиков, в том числе 60 тысяч организаций, 71 тысяча индивидуальных предпринимателей и почти 218 тысяч физических лиц, — отметили в инспекции МНС по Минску.

За 8 месяцев этого года малый и средний бизнес пополнил бюджет города налогами на 2 миллиарда 739,8 миллиона рублей. Это на 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в столице растет число тех, кто занимается малым и средним бизнесом, — 116 тысяч субъектов на начало сентября. Они обеспечили 37,5% консолидированных поступлений городского бюджета (+3,9 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года).

По сравнению с прошлым годом число тех, кто занимается малым и средним бизнесом, увеличилось на 1,6%.

В рейтинге плательщиков столицы, которые в январе-августе перечислили самые большие суммы налогов, попали ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО «Табак-инвест», унитарное предприятие «Велком», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «МТС», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».