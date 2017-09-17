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В Минске Mercedes врезался в эвакуатор: пассажир застрял в лобовом стекле, остальные - убежали

18.09.2017 21:44 — Разное | Tut.by  
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В Минске Mercedes влетел в припаркованный эвакуатор. Пассажир легковушки пробил головой лобовое стекло и застрял. Об этом сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.


Авария произошла 18 сентября, около 19.45, на улице Неманской. Неустановленный водитель ехал на Mercedes-Benz W210, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным эвакуатором, который от удара врезался в микроавтобус Renault Master.


В результате ДТП пассажир Mercedes, находившийся на переднем сиденье, влетел в лобовое стекло и застрял там. Водитель и остальные пассажиры убежали в неизвестном направлении.

Пострадавший 41-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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