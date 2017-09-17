В Минске Mercedes врезался в эвакуатор: пассажир застрял в лобовом стекле, остальные - убежали

В Минске Mercedes влетел в припаркованный эвакуатор. Пассажир легковушки пробил головой лобовое стекло и застрял. Об этом сообщила представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.





Авария произошла 18 сентября, около 19.45, на улице Неманской. Неустановленный водитель ехал на Mercedes-Benz W210, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным эвакуатором, который от удара врезался в микроавтобус Renault Master.





В результате ДТП пассажир Mercedes, находившийся на переднем сиденье, влетел в лобовое стекло и застрял там. Водитель и остальные пассажиры убежали в неизвестном направлении.

Пострадавший 41-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.