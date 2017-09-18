﻿ Нападающий минского "Динамо" забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ. 21.by
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Нападающий минского "Динамо" забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ

18.09.2017 22:39 — Разное | Tut.by  
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Форвард минского «Динамо» Джек Скилле забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ по версии лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Американский новичок «зубров» отличился в своем первом же матче за белорусский клуб, поразив ворота челябинского «Трактора», отправив шайбу в ближнюю «девятку», находясь спиной к воротам.

 
 
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Форвард минского "Динамо" Джек Скилле забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ по версии лиги.

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