|
Нападающий минского "Динамо" забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ
Форвард минского «Динамо» Джек Скилле забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ по версии лиги.
Американский новичок «зубров» отличился в своем первом же матче за белорусский клуб, поразив ворота челябинского «Трактора», отправив шайбу в ближнюю «девятку», находясь спиной к воротам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард минского "Динамо" Джек Скилле забросил самую красивую шайбу недели в КХЛ по версии лиги.
|
Архив (Разное)
Комментарии