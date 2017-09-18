ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спектакль "Дурочка и зэк" покажет в новом сезоне областной драмтеатр

19.09.2017 07:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первой премьерой нового сезона Могилевского областного драматического театра станет спектакль «Дурочка и зэк». Она пройдет 14 октября. А 130-й сезон драмтеатр официально откроет 23 сентября «Сказками старого Арбата» Александра Дольникова по одноименной пьесе Алексея Арбузова.


Фото: mdrama.by

Спектакль с ограничением «16+» по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» ставит приглашенный режиссер Андрей Гузий. Могилевским театралам он хорошо известен — с конца 1980-ых годов Гузий работал в могилевском драмтеатре главным режиссером, а впоследствии не единожды реализовывал на его сцене свои постановочные проекты.

В основе сюжета новой работы — встреча двух выброшенных за борт жизни «одиночеств» — женщины с особенностями психики на почве глубокой душевной травмы после гибели родителей в автокатастрофе и бывшего зэка, который вынашивает идею «облапошить» дурочку. Но ее безмерная доброта, наивность и беззащитность пробуждают в нем давно уснувшие отзывчивость, участие и желание оберегать от невзгод.

Главные роли в спектакле исполняют Галина Лобанок, Анна Кушнер, Николай Романовский, Руслан Кушнер и Галина Угначева.

— Я считаю, что это очень серьезный спектакль, и актеры во время читки согласились со мной. И все же в постановке будут смешные моменты, некоторые сцены — драматичными и даже напряженными. Считаю, что о серьезных вещах нужно говорить легко, поэтому постараемся спектакль сделать интересным, захватывающим и понятным каждому, — рассказал о готовящемся проекте Андрей Гузий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьера новой постановки запланирована на 14 октября. Ограничение по возрасту - 16+.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Доля литовского инвестора Дундулиса в Mart Inn cократилась до 13 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика