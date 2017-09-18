Первой премьерой нового сезона Могилевского областного драматического театра станет спектакль «Дурочка и зэк». Она пройдет 14 октября. А 130-й сезон драмтеатр официально откроет 23 сентября «Сказками старого Арбата» Александра Дольникова по одноименной пьесе Алексея Арбузова.



Фото: mdrama.by

Спектакль с ограничением «16+» по пьесе Владимира Лидского «Дурочка и зэк» ставит приглашенный режиссер Андрей Гузий. Могилевским театралам он хорошо известен — с конца 1980-ых годов Гузий работал в могилевском драмтеатре главным режиссером, а впоследствии не единожды реализовывал на его сцене свои постановочные проекты.

В основе сюжета новой работы — встреча двух выброшенных за борт жизни «одиночеств» — женщины с особенностями психики на почве глубокой душевной травмы после гибели родителей в автокатастрофе и бывшего зэка, который вынашивает идею «облапошить» дурочку. Но ее безмерная доброта, наивность и беззащитность пробуждают в нем давно уснувшие отзывчивость, участие и желание оберегать от невзгод.

Главные роли в спектакле исполняют Галина Лобанок, Анна Кушнер, Николай Романовский, Руслан Кушнер и Галина Угначева.

— Я считаю, что это очень серьезный спектакль, и актеры во время читки согласились со мной. И все же в постановке будут смешные моменты, некоторые сцены — драматичными и даже напряженными. Считаю, что о серьезных вещах нужно говорить легко, поэтому постараемся спектакль сделать интересным, захватывающим и понятным каждому, — рассказал о готовящемся проекте Андрей Гузий.