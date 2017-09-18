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Названа страна, которая проведет перенесенный из Беларуси чемпионат Европы по таэквондо

19.09.2017 08:18 — Разное | Tut.by  
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Европейская федерация таэквондо назвала страну — хозяйку континентального форума, который на минувшей неделе забрали у Беларуси.

Чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях и 6-й открытый чемпионат Европы по паратаэквондо пройдет с 7 по 10 декабря 2017 года в Софии (Болгария).

«Город София известен несколькими главными спортивными событиями и многими чемпионатами по таэквондо, которые он проводил в прошлом, и поэтому ожидается, что столица Болгарии проведет качественное мероприятие, которое будет соответствовать стандартам WTE», — говорится на сайте Европейской федерации таэквондо.

Причиной переноса чемпионата Европы по таэквондо из Минска на сайте европейской федерации были названы «непредвиденные обстоятельства».

Турнир в Минске планировалось провести 26−29 октября 2017 года.

Министр спорта Александр Шамко заявил, что решение Европейской федерации таэквондо о переносе чемпионатов Европы вызывает недоумение.

В конце августа руководители Белорусской федерации таэквондо провели пресс-конференцию, где рапортовали о готовности белорусской столицы принять чемпионат Европы.

Но за день до той пресс-конференции Белорусская федерация таэквондо отправила в адрес руководства Европейской федерации таэквондо письмо, в котором просила о помощи и поддержке в решении нескольких проблемных вопросов, связанных с проведением ЧЕ-2017.

Так, белорусы просили предоставить четыре восьмиугольных мата и систему мгновенных видеоповторов, которые могли бы затем использоваться на Европейских играх-2019. Правда, таэквондо в программу Евроигр-2019 в Минске не входит.

Также БТФ просила рассмотреть возможность аренды телевизионного оборудования для организации трансляций.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейская федерация таэквондо назвала страну - хозяйку континентального форума, который на минувшей неделе забрали у Беларуси.

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