Как привлечь к материальной ответственности? Адвокат комментирует историю читателя

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



Фото: tourprom.ru

Работаю директором собственного унитарного предприятия, занимаюсь перевозками. Кручусь как могу, кто в теме, тот понимает, что бизнес этот со своими особенностями и со своими расходами на пустом месте. Я «правильный» руководитель — мне важно, чтобы все было по закону. Поэтому первое, что я сделал, когда открыл свое УП, — взял на работу полноценного бухгалтера, чтобы быть абсолютно спокойным за это направление. Платил ей выше средних расценок; надо ей было в налоговую, в ФСЗН или куда там еще съездить — на своей машине возил; ребенок заболел — даже справки никогда не просил показать, сколько надо было, столько на работу не выходила; на все праздники подарки дарил, на Новый год так еще и ребенку конфеты передавал — в общем, отношение с моей стороны всегда было более чем человеческое. Тем удивительнее было для меня, когда она пришла ко мне с заявлением на увольнение. Но силой-то никого не удержишь, разошлись мирно, хотя внятного ответа о причине увольнения я так и не добился. А буквально через несколько месяцев после увольнения моего бухгалтера ко мне нагрянула налоговая проверка, которая нашла у меня такое количество нарушений, что, серьезно, мне кажется, я бы и то лучше у себя бухгалтерию вел, чем моя бывшая бухгалтер. Именно бухгалтера признали виноватой во всех этих нарушениях. Но понятно, что все недоимки по налогам взыскали с самого УП, ввернули еще и пеню. Упираться смысла не было, я все эти суммы уплатил. Для меня они являются гигантскими, на сегодняшний день большой вопрос, смогу ли я выбраться из этой ямы. А поведение моего бывшего бухгалтера шедеврально — на мой первый звонок она ответила, выслушала все мои вопросы и спокойнейшим голосом выдала: «А я здесь при чем? Я у вас уже не работаю. Больше меня, пожалуйста, не беспокойте». И все, с тех пор ни ответа, ни привета. Когда налоговая мне счета выставила, я ей все эти документы по почте отправил, сопроводительную написал, мол, не хотела ли бы она поучаствовать в оплате. Судя по тому, что ответа я так и не получил, видимо, не хотела бы. У меня вообще сложилось впечатление, что про проверку она знала и уволилась специально. Тем более что какие-то знакомые в налоговой у нее всегда были. Но все это лирика, а интересует меня только одно — могу ли я в такой ситуации рассчитывать хоть на какие-то выплаты от бывшего бухгалтера?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комментарий адвоката:

С точки зрения права, суть вашего вопроса сводится к тому, можете ли вы в рассматриваемой ситуации привлечь бывшего бухгалтера к материальной ответственности.

В этой связи необходимо отметить, что порядок привлечения к материальной ответственности установлен трудовым законодательством, и в первую очередь Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь).

Справочно: согласно п. 6 ч.1 ст. 12 ТК Республики Беларусь, наниматель имеет право привлекать работников к материальной ответственности в порядке, установленном ТК Республики Беларусь.

Важно: в соответствии с ч.1 ст. 400 ТК Республики Беларусь, работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий:

ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; противоправности поведения (действия или бездействия) работника (т.е. такого поведения, при котором работник не исполняет (или не должным образом исполняет) трудовые обязанности, возложенные на него ТК Республики Беларусь, коллективным, трудовым договорами, предусмотренные в нормативных актах, в том числе: тарифно-квалификационных справочниках, должностных инструкциях работников, правилах внутреннего трудового распорядка и т.п.); прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; вины работника в причинении ущерба.

Следует знать: обязанность доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответственности лежит на нанимателе (ч.4 ст. 400 ТК Республики Беларусь).

Исключение составляют случаи привлечения к материальной ответственности работников, которые несут полную материальную ответственность в соответствии с ТК Республики Беларусь: в подобных ситуациях именно работник обязан доказать отсутствие своей вины в причинении вреда (ч.5 ст. 400 ТК Республики Беларусь).

В частности, исходя из смысла п. 1 ч.1 ст. 404 ТК Республики Беларусь в случаях, когда между работником и нанимателем заключен письменный договор о принятии на себя работником полной материальной ответственности, работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине нанимателю.

Справочно: письменные договоры о полной материальной ответственности могут быть заключены нанимателем с работниками, достигшими восемнадцати лет, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей. Примерный перечень таких должностей и работ утверждается Правительством Республики Беларусь. С учетом примерного перечня наниматель вправе на основании коллективного договора, а при его отсутствии — самостоятельно утвердить перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности (ст. 405 ТК Республики Беларусь).

Из изложенной в письме информации не усматривается, заключался ли частным предприятием, директором которого вы являетесь, договор о полной материальной ответственности с уволенным бухгалтером. Как уже отмечалось выше, данное обстоятельство является принципиально важным при распределении бремени доказывания между работником и нанимателем. В частности, если подобный договор был заключен, обязанность доказать отсутствие вины в причинении вам ущерба будет лежать на ответчице. Если же такой договор между вами не заключался, то доказывать наличие в данном случае вины бывшего бухгалтера предстоит вам. Помните, что одним из ваших главных доводов при формировании своей правовой позиции по данному гражданскому делу будет являться акт налоговой проверки. Что касается иных доводов, то вырабатывать их следует на основании имеющихся по вашему вопросу документов, при этом необходимо владеть детальной информацией по существу возникшей спорной ситуации.

Следует знать: по общему правилу, работники несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю (ч.1 ст. 402 ТК Республики Беларусь).

В вашем случае фактический ущерб выражается в сумме выставленной налоговой инспекцией пени. Как следствие, организация, в интересах которой вы действуете, вправе ставить вопрос о взыскании с ответчицы именно данной суммы.

Обратите внимание: в п. 11 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26.03.2002 года № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» подчеркивается, что наниматель, возместивший ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей другим лицам, имеет право регресса к такому работнику.

Важно: исходя из смысла п. 6 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь, споры по искам нанимателей к работникам, прекратившим трудовые отношения с нанимателем, рассматриваются в судебном порядке.

Следовательно, для взыскания с бывшего бухгалтера суммы причиненного ущерба вам как директору в интересах организации необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.

Имейте в виду: частью 2 ст. 242 ТК Республики Беларусь для обращения нанимателя в суд по вопросам взыскания материального ущерба, причиненного ему работником, устанавливается срок в один год со дня обнаружения ущерба, т.е. со дня, когда ему стало известно о наличии ущерба, причиненного работником.

Следует знать: днем обнаружения ущерба, выявленного в результате инвентаризации материальных ценностей, при ревизии или проверке финансово-хозяйственной деятельности организации, следует считать день подписания соответствующего акта или заключения (п. 10 названного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Обратите внимание: право регресса, о котором упоминалось выше по тексту данной статьи, может быть реализовано вами в течение общего годичного срока, установленного ч.2 ст. 242 ТК Республики Беларусь.

Вместе с тем, данный срок, в соответствии с п. 11 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь, исчисляется со дня возмещения нанимателем ущерба другому лицу.

Мой личный совет: анализируя содержание вашего обращения, следует, что мирное досудебное урегулирование возникшей ситуации исключено. В связи с данными обстоятельствами у вас остается единственный путь защиты интересов организации, а именно — судебный. В этой связи, вам как представителю организации необходимо подготовить и подать в суд соответствующее исковое заявление, уплатить за подачу данного искового заявления государственную пошлину в размере 5% от цены иска, а также предоставить суду доказательства своей правовой позиции. Рекомендую не останавливаться на акте налоговой проверки, а предъявить и иные доказательства в обоснование заявленных вами исковых требований, в частности документы, подтверждающие наличие трудовых отношений между организацией и бухгалтером, договор о полной материальной ответственности (в случае наличия такового) и т.д. Следует учесть, что исходя из судебной практики по делам данной категории существуют так называемые подводные камни, которые могут иметь для вас негативные последствия, в том числе снижение размера материальной ответственности работника за причиненный им нанимателю ущерб и проч.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести ваше дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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