Жители одного из районов Борисова уже 4 года пытаются остановить деятельность частной фирмы, которая у них под окнами организовала лесопилку. Люди уже обратились во все инстанции, на их сторону встал главный санитарный врач страны, но и это не помогло. Разбираемся, почему при наличии предписания «о приостановлении деятельности» фирма до сих пор работает.





— До наших домов от пилорамы всего 20−30 метров, — говорит борисовчанин Сергей, проживающий на прилегающей к производству улице. — Ежедневно на территорию предприятия заезжают 3−4 лесовоза. Станки, бензопилы работают почти круглосуточно, бревна громыхают под самыми окнами. Шум стоит невыносимый! Дети и старики не могут спать. Летом, в жару, невозможно открыть окна из-за пыли. Мы не против предпринимательства, но это же дикость, когда коммерсанты не считаются с нами.

Производство, на которое ополчились жители частных домов и общежития, располагается по улице Полка Нормандия-Неман, 167, на части территории госпредприятия «Экран». Предприниматель пять лет назад выкупил пустующие ангар, сварочный цех и кузницу. И организовал здесь лесопилку. Сначала поставил один лесопильный станок, теперь их уже четыре.





По нормативам производство с пилорамой должно находиться не ближе 100 метров от жилых домов. Однако, как объяснила Татьяна Максимович, заведующая отделением гигиены труда Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии, «ООО „Стар-Проект“ разработало проект, по которому санитарно-защитная зона была уменьшена. Но условия, при соблюдении которых такое отхождение было возможно, фирма нарушила».





Например, самовольно было установлено дополнительное оборудование вдоль забора, изменился график работы: вместо работы в одну смену, предприятие перешло на две. Эти нарушения не остались не замеченными: борисовский центр гигиены и эпидемиологии отозвал проект с сокращением санитарной зоны.





В феврале 2016 года специалистами санитарно-эпидемиологической службы Минской области было вынесено предписание о приостановке (запрете) производственной деятельности ООО «Стар-Проект». Однако предприятие продолжило работать.

В этом специалисты санитарно-эпидемиологической службы убедились после мониторинга в августе 2016 года. В письме за подписью главного санитарного врача страны говорится, что «по факту выявленных нарушений в отношении директора ООО „Стар-проект“ начат административный процесс, материалы рассмотрения переданы в суд Борисовского района».

Но ничего не произошло, лесопилка как работала, так и работает.

Татьяна Максимович говорит, что у их службы нет полномочий закрывать производство, они могут только вынести постановление о приостановлении деятельности на бумаге. Более того, сотрудников борисовского ЦГиЭ сейчас на предприятие даже не впускают.

Сейчас на частной территории за забором зарегистрировано два ООО: «Стар-Проект» и «Титан-Групп», но по сути это одна фирма. Бывший директор первой компании теперь возглавляет вторую. Новая фирма также профилируется на производстве пиломатериалов. Ее руководство претензии со стороны санитарно-эпидемиологических служб считает необоснованными.





— И я на них жалуюсь, подали заявление в экономический суд Минской области за незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия, — прокомментировал ситуацию экс-директор «Стар-проекта» и нынешний руководитель «Титан-Групп» Глеб Клепицкий. — Предприятие существует меньше двух лет (имеется ввиду «Титан-Групп». — Прим. TUT.BY), и санслужба незаконно вынесла предписание о приостановлении деятельности. Но у нас есть указ № 510, по которому она не могла в принципе вынести такое предписание, так как для этого нет полномочий. Более того, в ходе мониторинга нам предписали приостановление деятельности на один год. А данного рода предписание могло быть вынесено, только если проведена проверка. Но проверка не может быть проведена, потому что предприятию нет двух лет. Они могли ее назначить только в случаях, если бы существовала угроза национальной безопасности, или угроза жизни или здоровья населения. Нет ни первого, ни второго. Чтобы говорить, что предприятие создает угрозу населению, нужно было как минимум провести замеры уровней шума и выброса загрязняющих веществ. И если бы были превышения, то они (санэпидемслужба. — Прим. TUT.BY) могли бы вынести предписание. Они этого не делали и обоснования у них нет. Думаю, суд рассудит, кто здесь прав.







Последняя проверка предприятия сотрудниками РОЧС выявила целый список нарушений

Городские власти с ситуацией знакомы, но вот уже 4 года ничего не могут сделать. Предприятие свою деятельность не останавливает.

— Предприятие уже должно давно быть закрыто, — говорит Сергей. — Но то ли власть у нас беззубая, то ли законы не позволяют… После обращения на прямую телефонную линию Борисовского райисполкома нам пришло письмо, в котором говорится, что информация направлена в прокуратуру Борисовского района для принятия мер прокурорского реагирования.





В этом же письме сообщается, что ООО «Титан-Групп» получило разрешение на реконструкцию «ангара (склада) материалов, сварочного цеха, участка и кузницы под производственно-складскую базу». То есть по документам там должна производиться реконструкция, а на самом деле — пилят лес.

На прошлой неделе граждане были на приеме в борисовском райисполкоме, где их уверили, что проблема будет решена. Председатель Владимир Миронович дал указание МЧС и санэпидемслужбе, чтобы они свои предписания направили в суд.