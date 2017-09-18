К сожалению, новости о том, что женщине плеснули в лицо кислотой «за проступок» не редкость. Особенно часто подобное происходит в таких странах, как Бангладеш, Уганда, Камбоджа, Непал, Индия и Пакистан. Что чувствуют женщины, которые пережили эти нападения? Почему они часто отказываются от обвинений против нападавших, как переживают боль, восстановление, возвращение к жизни… И меняется ли их отношение к ней?

Об этом рассказывают они сами в проекте IN/VISIBLE.

Флавия





Меня зовут Флавия. Мне 29 лет, и я живу в Кампале, Уганда. На меня напали в 2009 году, когда я училась на втором курсе университета.

Однажды я первой пришла домой. Я слышала, что кто-то шёл позади. Когда я обернулась, кто-то брызнул кислотой мне в лицо и убежал. Я не поняла, что это было. Лицо начало жечь и болеть. Я начала плакать и бегать, снимая одежду. Затем я упала, но я заставила себя встать и обратиться за помощью.

Я побежала в магазин по соседству. Маленький сын владельца магазина стоял в шоке. Люди толпились вокруг меня. Тогда меня увидел друг семьи и отвез меня в больницу.

Я была в ярости, была несчастной и подавленной. Я всё время плакала. Я скучала по тому, как выглядела раньше. Я не хотела признавать, что буду выглядеть так до конца своей жизни.

Моя семья и друзья, которые были рядом со мной, очень мне помогли. Я провела семь месяцев в больнице. Мы не знаем, кто это был. У меня нет доказательств. Я действительно хотела бы спросить человека, который так поступил: «Что я тебе сделала?». Но я перестала думать об этом.

Вначале я не осмеливалась выходить из дома. Затем, когда я начала выходить, каждый раз пугалась, когда кто-нибудь оказывался позади меня. Я долго не могла никуда ходить. Я продолжала скрывать свое лицо на протяжении многих лет. Сначала шарфом, потом я стала носить парик. Я не хотела, чтобы кто-нибудь видел мои шрамы.





В итоге я смирилась с фактом, что люди будут смотреть на меня. Недавно я начала выходить без шарфа. В конце концов это я. Даже если я спрячу шрамы, они все еще будут там. Люди просто должны принять меня такой, какая я есть.

Сейчас я действительно люблю себя. Я смотрю в зеркало, делаю фотографии, накладываю макияж. Эта ситуация научила меня больше ценить внутреннюю красоту, в том числе и в других людях. Поэтому я стараюсь гордиться тем, что в моем сердце.

Фарида





Меня зовут Фарида. Мне 40 лет, и я живу в доме моей сестры в Маникгане в Бангладеше.

Мой муж был наркоманом и азартным игроком. Он задолжал столько денег, что ему пришлось продать наш дом. Я была в ярости и сказала, что брошу его. В ту же ночь, когда я спала, он облил меня кислотой и запер дверь на два замка. Все мое тело начало гореть, и я упала с кровати на моего сына, который спал на полу.

Я кричала так громко, что все соседи сбежались. Им пришлось сломать дверь. Внутри было темно, и все, что они могли видеть, было черным пятном на подушке. Поэтому вначале они подумали, что муж отрубил мне голову. Но потом мой сын, которому на тот момент было 5 лет, сказал, что я лежу на полу.

Это было 16 лет назад. Я провела в больнице шесть месяцев.

Это было невыносимо. Один глаз оказался запаян, другой глаз расплавился, а мой нос исчез. Когда я ела, рис вываливался через дыру в щеке. У меня была гангрена. Если бы родные не купали меня и не меняли мне бинты каждый день, я бы воняла. Я кричала от боли.

Моя семья бедна, и мой отец должен был продать землю, чтобы заплатить за мое лечение. Время от времени я голодала. Когда меня выписали из больницы, я не могла выходить из дома около трех лет. Когда люди приходили в гости, они пугались меня. Для них смотреть на меня было невыносимо.

Я дважды хотела совершить самоубийство, но я остановилась ради сына. Его счастье — это мое счастье. Я мать, я должна продолжать жить для него. Мой сын всегда был рядом со мной.

Благодаря операциям, которые профинансировал Бангладешский фонд помощи пострадавшим от кислоты, мне сейчас лучше. Судороги и боль ослабли. Я даже стала лучше выглядеть. Но мне все еще не нравится встречаться с людьми.

Кристин





Кристин было всего 16 лет, когда на нее напала бывшая девушка её парня Мозеса.

Спустя 3 года Кристин и Мозес по-прежнему вместе и у них есть маленькая дочь, а напавшая девушка была приговорена к восьми годам лишения свободы.

Кристин большую часть времени находится дома и ненавидит оказываться на публике…

Сидра





Сидре было 15 лет, когда её облили кислотой. В 2011 году Сидра осталась на ночь в доме подруги. Она проснулась посреди ночи, почувствовав, как брат её подруги к ней пристаёт.

Девушка начала кричать, а мать ее подруги, испугавшись скандала, в котором будет замешан её сын, приказала ему припугнуть девочку и облить ее кислотой.

Это оставило Сидру практически слепой. Мальчик и его мать теперь находятся в тюрьме.

Нусрат





Меня зовут Нусрат. Я из Муззафаргара в Пакистане, и мне 32 года. Я вышла замуж за мужчину с большой семьёй. Так получилось, что я разорвала помолвку моего брата с сестрой мужа.

Когда мой брат стал достаточно взрослым, он отказался жениться на ней. Я поддержала его, устроив ему свадьбу с девушкой, которую он по-настоящему любил. Вот почему мой муж и его брат напали на меня.

Однажды утром, когда я осталась в комнате с мужем, он выплеснул на меня кислоту. Вначале я не поняла, что произошло. Затем моя одежда начала падать от меня. Казалось, что мое тело горит. Когда я почувствовала запах паров, я поняла, что это кислота.

С криком я выбежала из комнаты, и брат моего мужа выплеснул мне в лицо ещё больше кислоты. Я так сильно кричала, что прибежали люди. Брат мужа сказал им, что я сама облила себя кислотой.

Мои соседи отвезли меня в больницу. Когда я лежала в больнице, мою фотографию напечатали в газетах. Мое лицо было ужасно изуродовано. Родственники мужа показывали эти фотографии моим детям и говорили, что их мама превратилась в монстра.

Но когда я увидела детей в суде впервые после выхода из больницы, они побежали ко мне. Позднее они успокаивали меня, говоря: «Мама, ты будешь такой, как раньше. Не плачь».

Муж в суде потребовал подписать документ, в котором говорилось, что я не причиню ему вреда. Я отказалась. Хотела отомстить! Но мои родственники убедили меня оставить его в покое, и он развелся со мной.

Я пролежала в больнице пять месяцев. Когда меня выписали, я переехала в дом моей матери. Я была в очень плохом состоянии. Я даже не могла самостоятельно ходить. И даже не знала, как сильно пострадало мое лицо. Я упала в обморок, когда в первый раз увидела себя в зеркале.

Люди, которые меня видели, говорили, что я скоро умру. Они смотрели на меня со страхом. Я хотела покончить с собой, но пережила это.

Макима





Макиму облили кислотой, потому что она отказалась от предложения соседа: он хотел жениться на ней, но Макима отвергла его.

Пока Макима спала, его мать вошла в ее дом и вылила кислоту ей на лицо. Так как девушке нечем было платить за лечение, она приняла «отступные» от нападавшей и отказалась от обвинений против неё.

Макима мечтает стать полицейским, чтобы бороться за справедливость.

Сокнеанг





На Сокнеанг напали с кислотой, когда она сидела дома и смотрела телевизор

Почему это произошло? Женщина приревновала своего мужа к Сокнеанг, у которой с ним были близкие отношения.

Сокнеанг получила серьезные ожоги лица и левой половины тела.

Чантеун





Меня зовут Чантеун. Мне 38 лет. Я родилась в Кампонг-Спею, Камбоджа. Меня облили кислотой в сентябре 1997 года.

В то время я работала в клубе в Пномпене, где я встретила замужнего мужчину, с которым у меня произошёл короткий роман. Об этом узнала его жена.

На следующее утро эта женщина и трое ее родственников проехали мимо меня на двух мотоциклах и вылили на меня 2 литра кислоты.

Тот самый мужчина, из-за романа с которым это произошло, приехал ко мне в больницу. В течение первых двух-трех месяцев он давал на лечение около 100 долларов. Но через некоторое время перестал это делать, потому что испугался своей жены. Я не обратилась с заявлением в полицию против его жены и семьи, потому что большинство моих сестер живут в Пномпене. Я боялась, что на них тоже могут напасть.