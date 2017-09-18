Контрастный душ и кусочек сала: красавицы-телеведущие о том, как хорошо выглядеть с самого утра

Удается ли вам, придя на работу, сразу приниматься за важные дела, а не спать под шум чайника? И выглядеть с утра свежо и привлекательно? Телеведущие утренних эфиров делятся секретами хорошего внешнего вида и рассказывают, что помогает им взбодриться.

Ольга Рыжикова («Добрай ранiцы, Беларусь!», Беларусь 1):





— В те дни, когда у меня эфиры, встаю в 4 утра. Это очень быстрый подъем и сборы. Все вещи еще с вечера уложены в сумочку, одежда развешана, отглажена — ты заранее знаешь, в чем сегодня будешь, иначе никак.

Скажу честно, когда звенит будильник, я, как любой человек, не улыбаюсь во все 32 зуба и не говорю: «О боже, как замечательно! Весь город спит, а я уже встаю!» (Смеется.) Самое главное — добраться до ванной комнаты и принять контрастный душ. И все! Потом начинается обычный день, и ты не чувствуешь — это 4 утра или 9.

К сожалению, спать достаточно не получается. С учетом того, что эфиры не каждый день, а несколько раз в неделю, привыкаешь ложиться в определенное время. У меня это не раньше 24.00. Я пробовала ложиться в 10 вечера — и все равно до полпервого я просто ворочаюсь в постели, злюсь и пытаюсь считать барашков. Поэтому уже перестала с этим экспериментировать.

Стараюсь исключать перед эфирами соленую пищу, большие объемы жидкости (знаменитые два литры воды должны быть до часов семи вечера), чай. Очень люблю обыкновенные белорусские маски на ткани — минут 15 перед сном всегда можно себе уделить.

Вообще я уже много лет обращаю внимание не столько на декоративные средства, сколько на уходовые. Если уж и тратить деньги, то на салонную косметику. Если кожа будет ровной и ухоженной, не придется ничего с собой делать.

Говоря о внешности, порекомендую еще массаж лица. Есть очень много видеоуроков в интернете. Главное, делать массаж в правильную сторону, чтобы не растягивать кожу. Это реально помогает.

С утра всегда заезжаю на заправку за кофе. Но ничто не может разбудить меня лучше, чем стакан воды комнатной температуры с большим количеством лимонного сока. Может, это не самый полезный способ для желудка, когда ты еще ничего не ел, но, если нужно экстренно взбодриться, помогает.

Моя профессия требует скорости мышления и речевого аппарата, поэтому пока готовлюсь к съемке, стараюсь побольше говорить. Использую упражнения для ведущих и артистов. А в обыкновенной жизни достаточно будет того, что вы с утра минут 15−20 поговорите с кем-нибудь. Если не с кем пообщаться — включайте музыку и подпевайте. Так вы запускаете весь организм.

Светлана Боровская («Добрай ранiцы, Беларусь!», Беларусь 1):





— Я рано ложусь спать. Вообще, пытаюсь спать по многу часов — от 8 до 10. Оберегаю себя от негатива: не вступаю в ссоры, не поддаюсь на провокации. А еще уже много лет пользуюсь натуральными кремами от Натальи Дичковской — для кожи лица, вокруг глаз.

В прямой эфир ранним утром я выхожу уже 20 лет. Как настроиться в начале дня на рабочий лад? Вы знаете, у меня нет таких советов. Я в каком-то смысле солдат: очень ответственная и дисциплинированная. Нет, я не привыкла просыпаться в 4 утра. Каждый раз это маленький подвиг. Я встаю в темной комнате, иду в ванную — отшлифованы все движения. Сажусь в машину и включаю громко хорошую музыку, которая мне нужна в этот момент. Это может быть Тамара Гвердцители, Лепс, «Времена года» Вивальди, песня Бременских музыкантов. У меня много музыки в машине — если бы я дала вам свою флешку, вы были бы потрясены, сколько там поколений певцов!

Завтракаю я чуть ли не в темноте. Это либо стакан кефира, либо то, что осталось с вечера. Но иногда могу съесть кусочек сала с «Бородинским» хлебом и свежим огурцом, потому что этот кусочек сала — какой-то невероятный сгусток энергии. У нас на студии в холодильнике оно всегда есть.

В эфир я отправляюсь с чашкой горячей кипяченой воды. Беру свой красный карандаш, с которым люблю работать, папку. К шести утра мне уже не терпится выйти в прямой эфир! Появляется кураж: я понимаю, какая ответственность на мне — нести хорошее настроение, свет и радость в каждый дом.

Наталья Радина («Наше утро», ОНТ):





— Чтобы утром порадоваться своему отражению в зеркале, мне надо как минимум 8 часов поспать. Желательно заснуть до 22.00. Но этот рецепт идеального утра для меня пока в прошлом: после рождения ребенка такой режим — роскошь.

Скажу откровенно: никаких чудодейственных косметических средств или процедур я для себя не открыла. Чтобы быстро проснуться, выпиваю сразу стакан холодной воды (этот способ мне мой коллега Герман подсказал). Не знаю, как это работает, но глаза сразу открываются и сон проходит. Можно, кстати, воду возле кровати ставить — совет для тех, кто способен заснуть и после срабатывания будильника.

Потом умываюсь очень холодной водой и… смотрюсь в зеркало. Понимаю, что с лицом надо что-то делать. И я делаю: улыбаюсь и говорю себе, что я красавица! И потом — то ли сама верить в это начинаю, то ли что-то происходит — действительно начинаю себе нравиться.

И что уж скрывать — в нашей работе хорошо поставленный свет в студии и талантливые руки гримеров творят чудеса. (Смеется.)

А вот настроиться на рабочий лад мне помогают советы Дины Георгиевны Тытюк. Очень многие белорусские артисты, актеры и телеведущие знают ее как лучшего в стране специалиста по речи, этикету и профессиональному мастерству. Десять лет уже пользуюсь ее методикой. Это ряд профессиональных упражнений для речевого аппарата и тела. Речевую разминку можно делать за рулем: рано утром все равно никто не увидит. А тело разогреваю в гардеробной, перед тем как переодеться в студию.

Но все эти советы будут бесполезны, если не любить свою профессию. Когда работа в радость, тогда и просыпаешься быстро, и улыбаешься себе легко, и настраиваешься мгновенно!

Ольга Богатыревич («Наше утро», ОНТ):





— Хорошо выглядеть с утра помогает полноценный сон накануне и вкусный завтрак. Я предпочитаю утром баловать себя полезными углеводами, например, горьким шоколадом с кофе, овсяной кашей со свежими ягодами (специально для этого замораживаю на зиму голубику и бруснику), какао без сахара с творожным десертом. Мне важно, чтобы это было что-то сладкое, но в идеале еще и полезное. Тогда и настроение поднимается, и совесть спокойна. (Улыбается.)

Что касается экспресс-средств, то нет лучшего изобретения, на мой взгляд, среди косметики, чем ВВ-крем и крем-хайлайтер. Никакие пакетики чая и кубики льда не сотворят с вами такое чудо! Я не любитель боевого раскраса, особенно в повседневной жизни, поэтому кроме этих двух средств с утра наношу немного румян — и вуаля!

Во время завтрака читаю новости на интернет-ресурсах. Это помогает взбодриться. Понимаешь, сколько всего уже произошло в мире, пока ты пьешь кофе. Это отличный мотиватор идти и действовать.

Залог моего прекрасного настроения — это моя дочь, которую я безумно люблю. Безмерно счастлива каждое утро просыпаться под ее звонкое «мама».

А вообще один мой близкий друг как-то сказал, что я «утренняя женщина», что именно после пробуждения выгляжу на все 100%. Возможно, это и есть один из моих секретов успеха работы в утренней телепрограмме! (Смеется.)

Юлия Шпилевская («Утро. Студия хорошего настроения», СТВ):





— Чтобы хорошо выглядеть с утра, надо правильно провести вечер. Здесь все стандартно: высыпаться, пить поменьше жидкости на ночь, не злоупотреблять алкоголем. Важную роль играет настрой.

Завтрак — это вообще обязательно. Если он, конечно, не в шесть утра. В этом случае я беру ссобойку и часов в восемь перекусываю. Я очень аскетична в еде, мне нравится простая пища: каши, творог.

Кофе люблю. И не только с утра — в течение дня пару чашек выпиваю. Это добавляет мне удовольствия.

Я в принципе жаворонок. Когда просыпаюсь ранним утром, мне кажется, что перед тобой открыт весь мир. Особенно бодрит хорошая прогулка. Поэтому я стараюсь сама отводить ребенка в школу. А вот после обеда мне уже сложнее работать.

По-моему, все дела эффективнее решать с самого утра. У тебя еще много энергии, и ты не успеваешь начать лениться.