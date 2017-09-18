Освещение интерьера — одна из основ его проектирования. Грамотный проект жилья как раз и начинается с проработки освещения, ведь когда дело дойдет до камня, бетона и металла, исправить ошибки будет очень сложно, а то и вовсе невозможно.



— С недавнего времени появляется целое направление в дизайне интерьера — светодизайн, — объемное и многогранное, — рассказывает Виталий Ладисов, художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг ». — Общий принцип светодизайна — свет должен быть здоровым и комфортным, показывать облик помещения и выражать индивидуальность его владельца.

Рассмотрим базовые понятия светодизайна: виды освещения и нормы освещения.

Виды освещения

Светодизайн работает с естественным, общим, местным, рабочим и декоративным освещением.

Естественное освещение дает нам природа. Человек может лишь подстраиваться под ее изменчивость. В ход вступает такое понятие как светорежиссура. Ее задача — адаптация естественного освещения в комфортную градацию путем смягчения, отражения или рассеиванием.



Фото с сайта Usualhouse.com

Пример адаптации естественного освещения (светорежиссуры). На протяжении дня естественный свет позволяет эффективно освещать помещение без использования общего искусственного освещения. В зависимости от погоды такой интерьер будет менять свою колористику и атмосферу, а это, несомненно, большой плюс.

Местное освещение должно подчеркивать детали интерьера и декор. Главное требования к нему — спектр. Наше зрение прекрасно адаптируется к естественному солнечному спектру (5600−6300К.). Цветовой спектр солнца теплый. Поэтому в качестве местного освещения лучше всего подходят светильники с галогенными лампами. Однако такие лампы, помимо большого тепловыделения, потребляют много мощности, поэтому на их смену пришли люминесцентные и светодиодные лампы. Однако, в их цветовом спектре есть заметные провалы. Предметы цветов, совпадающих с провалами, зрительно при искусственном освещении кажутся темнее, что создает дисгармонию. Кроме того, получение псевдо белого света требует некоторого увеличения интенсивности спектральных зон, что тоже для зрения не очень хорошо. Тем не менее, ученые с инженерами неустанно работают над совершенствованием люминесцентных ламп, и современные их модели с трехслойным люминофором дают свет, практически не уступающий солнечному рассеянному по комфортности.



Проект студии дизайна Dking

Местное освещение с использованием ламп теплого светового спектра.

Рабочее освещение также локально, но ориентировано уже не на предмет, а на глаз. Нужны оптимальная яркость и спектр в физиологических пределах восприятия.



Проект студии дизайна Dking

Рабочее освещение в спальне.

К декоративному освещению требование одно; оно не должно негативно влиять на здоровье человека.



Проект студии дизайна Dking

Декоративное освещение зоны гостиной.



Проект студии дизайна Dking

Декоративное освещение (светодиодная подсветка карнизной ниши и зоны туалетного столика).

Нормы освещения. Освещение должно благоприятно влиять на зрение, психику и общее состояние здоровья, поэтому начнем с санитарно-гигиенических требований. Правила освещения квартиры регламентируются по физическим параметрам ГОСТ 24 940−96 и СНиП 23−05−95 «Естественное и искусственное освещение». Основные требования по ГОСТ и СНиП следующие:

— освещенность общих жилых комнат, кухни и тренажерного зала — 150lx (люксов);

— освещенность детской комнаты — 200lx (люксов);

— освещенность рабочего кабинета 300lxе (люксов);

— освещенность прихожей, туалета, совмещенного санузла — 50lx (люксов);

— освещенность ванной, сауны и бассейна — 100lx (люксов);

— коэффициент естественной освещённости (КЕО) при боковом освещении для общих жилых комнат, кухни, бассейна и тренажерного зала — 0,5;

— коэффициент естественной освещенности (КЕО) при боковом освещении для детской — 0,7;

— коэффициент естественной освещенности (КЕО) при боковом освещении для рабочего кабинета — 1,0.

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) это, проще говоря, доля естественного света, поступающего в помещение. Если, к примеру, люксметр на полу открытого балкона показал 400 лк, а на полу в центре смежной с ним комнаты 250 лк, то КЕО будет 250/400 = 0,625. Норма выдержана.

Как же рассчитать количество источников света, их мощность? Необходимо знать удельную излучаемую мощность для основных типов ламп.

— для ламп накаливания — 18Вт/м2

— для галогеновых ламп — 11Вт/м2

— для люминисцентных ламп — 8Вт/м2

— для светодиодных ламп 3Вт/м2.

Таким образом, для получения представления о том, сколько ламп необходимо для освещения комнаты, необходимо умножить площадь комнаты (в квадратных метрах) на количество ватт по типу лампы.

Пример: требуется осветить детскую комнату, площадью 18 кв.м. Предполагается использование галогенового освещения. Таким образом, для освещения детской комнаты требуется: 18 (площадь комнаты) х11 (удельная мощность галогеновой лампы на квадратный метр) = 198 Вт (суммарная мощность галогеновых ламп, необходимых для освещения площади детской). При средней мощности галогеновой лампы в 35 Вт (198 Вт.\35 Вт.=5,6) необходимо купить, к примеру 6 точечных светильников с галогеновой лампой 35 Вт, или люстру на 6 рожков с галогеновыми лампами мощностью 35 Вт., или использовать комбинированный вариант. Если число светильников получается с долями, следует округлить количество в большую сторону.

Естественно, в примере рассматривается общая освещенность комнаты. Ее, безусловно можно дополнить другими, местными, и декоративными источниками света. Деление осветительных приборов на группы включения также позволит оптимально менять освещенность комнаты, выделять определённые зоны и объемы. Все это может существенно повлиять на количество и тип используемого освещения, приведенная выше формула — это база, на которую следует обратить внимание уже на стадии концептуальных решений по дому или квартире. В будущем такой подход позволит существенно сэкономить время уже на стадии визуализации и разработке проектной документации.

Концепции и принципы освещения.

Существует два общих подхода к освещению: европейский и американский.

Основа европейского принципа — люстра, как объединяющей элемент помещения, вокруг которой собираются компании, проводится досуг и отдых. Американский принцип строиться на индивидуализме, в котором основу освещению составляет настенное освещение (бра). И тот и другой подход позволяют получить фоновое, почти бестеневое освещение, а плафон или разбросанные по потолку галогенки вместо люстры позволяют применить подход синтетический: потолочный свет посекционно через двойной выключатель, а бра — с индивидуальными выключателями. Проблема множества проводов при этом решается обшивкой стен и потолка, под ней прячутся электрошнуры.





Американская концепция освещения (активное использование торшеров и настольных светильников в качестве местного и общего освещения).





Европейская концепция освещения интерьера. Люстра формирует центральную зону в гостиной. Используется комбинированный вариант освещения помещения.

Американский принцип освещения не нашел у нас широкого распространения. Тем не менее, его принципы активно используются в современном светодизайне, являясь его неотъемлемой частью. Светодизайн также дает представление об общих правилах организации света в интерьере:

— Свет и цвет дают пространство, если они согласованы по спектру: подсветка синим красного даст лишь провал.

— Плоскости зримо растягиваются по направлению потоков света.

— Помещения с общим светлым тоном дизайна нужно освещать равномерно, а темные — по зонам.

— Зоны освещаются равномерно.

— Рабочий свет должен быть белым.

— Местный свет для цветных объектов тоже нужен белый, а для белых возможен цветной.

— Глубокие тени нежелательны в любом случае.

Позиционирование светильников

Универсального рецепта размещения светильников не существует. Все зависит от очень многих условий и факторов. Но есть несколько традиционных приемов, основанных, прежде всего, на европейской концепции светодизайна.

Гостиная. В этом помещении целесообразно использовать комбинацию из люстры, точечных светильников для подсветки наиболее важных зон, а также умеренное использование декоративного освещения.



Проект студии дизайна Dking

Комбинированное освещение гостиной.

Спальня — единственная комната, где не только допустима, но и рекомендуема светодиодная подсветка потолка: изменяя ее цвет, можно менять настрой помещения под сон или бодрствующий отдых. Для «кроватной» зоны достаточно освещения бра или торшерами у изголовья.



Проект студии дизайна Dking.

Освещение спальни. Использованы подвесные светильники для подсветки кроватной зоны, точечные — для общего освещение, закарнизная подсветка штор для декоративного освещения.

Детская. По детским глазам жесткий свет бьет особенно сильно, поэтому на потолке нужен матовый плафон или галогенки с матовыми колпачками. Возможно умеренное использование рабочего и декоративного света.



Проект студии дизайна Dking.

Кухня. Для освещения кухни оптимальны галогенки. Тени под мебелью здесь не бросаются в глаза, а галогенки не только меньше нагрузят кухонную проводку (которая и так самая нагруженная в квартире), но и самоочищаются от оседающего чада, т.к. при работе сильно нагреваются.



Освещение кухни. Проект студии дизайна Dking.

Прихожая. Освещение коридора должно быть прежде всего равномерным. Экономная светодиодная подсветка из-за карниза с переотражением от белого матового потолка, вполне оправдана: в прихожей надолго не задерживаются. Но подойдут и самые обычные матовые плафоны, в центре.



Освещение прихожей с использованием светодиодной подсветки. Проект студии дизайна Dking.

Оптимальное освещение ванной и туалета — ровное, мягкое, практически бестеневое. В светильниках — лампы накаливания или галогеновые. Свет в ванной сутками не полыхает, так что экономия не важна, но бликующих поверхностей более чем достаточно. Кроме того, у «экономок», упрятанных во влагозащищенные светильники, от перегрева быстро выходит из строя электроника. Рабочее освещение зеркала — матовыми галогенками, как в детской, но причина уже другая: режущие глаза точки не дадут разглядеть мелкие недостатки внешности, которые потом будут заметны окружающим.



Освещение ванной комнаты. Проект студии дизайна Dking.



Освещение ванной комнаты. Проект студии дизайна Dking.

В заключение хотелось бы отметить, — светодизайн набирает популярность. Это огромное поле для творчества и креатива, дающее дизайнерам множество идей и концепций. Быть в тренде светодизайна значит быть в тренде дизайна интерьера.

Все материалы проекта «Большая квартира»

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