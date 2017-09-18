Индустриальная романтика. Объясняем на примерах, как оформить квартиру в стиле лофт

Лофт переводится с английского как чердак. Вообще, этот термин обозначает жилье, переоборудованное из промышленного или пустующего помещения: чердака, мастерской, склада, фабрики. Тем не менее, интерьеры с элементами лофта давно и прочно прижились в обычных квартирах. Что такое лофт-мебель? И как преобразить комнату, придав ей немного строгие и дерзкие черты? Вместе с белорусским производителем лофт-мебели « Millwood » мы рассказываем об этом.





Лофт любит минимализм и практичность. В том числе и в мебели. В зависимости от конкретного направления (богемный, промышленный, гламурный) она может быть как современной, так и антикварной. При этом идеальным считается сочетание старого и нового.

Не стоит забывать про функциональность. Например, стулья, кресла, вешалки могут быть на колесиках. Так можно быстро переместить их в любую часть комнаты и освободить дополнительное пространство.

Что касается материалов, то предпочтение отдается дереву, коже, алюминию, стали и стеклу.

Гостиная





Оказавшись в лофтовом интерьере, можно без усилий разглядеть противоположный угол помещения. Это индустриальное пространство исключает любую изоляцию. От посторонних глаз скрыты только спальня, санузел и подсобка, если она есть.

Главные акценты в гостиной — деревянный пол, большие окна, грубая отделка стен и большой, стильный диван. Пространство возле него можно заполнить пуфиками, креслами и журнальным столиком.





При этом избегайте нагромождений. Элементы декора и книги размещайте в открытых стеллажах или в стеновых нишах.





Не забываем, что лофт — это большие, просторные комнаты. Их нужно зонировать. Сделать это получится при помощи мебели. Отделить кухню от гостиной можно с помощью барного стола.

Также хорошим средством для зонирования служат длинные стеллажи.

Спальня

Основа стиля лофт — в деталях. Мебель проста и функциональна, цвета преимущественно холодные, окна большие, декор почти отсутствует. Во многих стилях сочетание различных фактур выглядит неуместно, но только не в лофте. Кирпичные вставки, дощатый пол, оштукатуренные стены — все это его изюминка.





Если в стиле лофт делается не рядовая квартира, а действительно большое пространство, то при достаточной высоте потолков, спальню или рабочее место для ребенка можно оборудовать на втором ярусе.





Чтобы подчеркнуть индустриальные оттенки лофта, можно отдать предпочтение кровати с металлическими или деревянными элементами.





Разбавить жесткость стиля поможет камин. Небольшую комнату визуально увеличит панорамное окно или шкаф с большим зеркалом.

Как и в гостиной, здесь приветствуются журнальные столики, пуфики и открытые стеллажи.

Кухня

Еще одна заповедь стиля — высокие потолки. Они дают больше воздуха и ощущение большого пространства. При этом не скрываются несущие балки, не прикрываются вентиляционные конструкции и коммуникационные трубы. Иногда эти элементы сооружают специально, чтобы следовать букве стиля. Чаще такие «декорации» встречаются на кухне.

Мебель для кухни в стиле лофт сочетает разные материалы. Деревянные элементы соседствуют со стеклянными и глянцевыми поверхностями. Главное, чтобы обстановка была функциональной и лаконичной.





Часто кухню объединяют с гостиной, разделяя пространство, как мы уже писали выше, барными столами, стойками или стеллажами.

Есть мнение, что мебель для кухни в стиле лофт напоминает офисную. Это не совсем так. Она так же минималистична, но не так строга и скучна.

Важно, чтобы мебель не была объемной и громоздкой. Подойдут небольшие, можно раскладные, столы, деревянные или металлические стеллажи и раскладные стулья. Как вариант, приобретение универсального стола, который можно использовать и как обеденный, и как рабочий.





И напоследок. Не стоит опасаться сочетания ретроэлементов с современными деталями. На контрастах этот стиль и держится. Индустриальный характер интерьера позволяет свободно комбинировать сделанную под старину мебель с бытовой техникой последнего поколения.





Также важно помнить, что лофт не терпит одиночества. Не стоит останавливаться только на кухне или гостиной. Лучше оформить в этом стиле несколько комнат. Хорошую пару лофт может составить хай-теку, минимализму и строгой классике.

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