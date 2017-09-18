Недавно TUT.BY и кондитерская фабрика « Витьба » решили узнать, как родители всей страны собирают детей к школе. Сегодня мы публикуем последний цикл историй, прием которых уже завершен. Скоро запустится голосование, в котором вы выберете лучший, по вашему мнению, рассказ, автор которого получит приз от партнера.

Первую публикацию с вашими письмами можно прочесть здесь , вторую — здесь , третью — здесь , четвертая — здесь . Сегодня публикуем новые и последние истории из цикла.

История № 13: экономим на сменке и учебниках

В нашей семье трое детей. Две дочери — школьницы, а лапочка-сынок только собирается в школу в следующем году. Старшая дочь — семиклассница, средняя — третьеклашка. Обе большие модницы и любительницы шоппинга и обновок. Поход по магазинам для них -самое настоящее приключение. Старшая дочь очень неравнодушна к канцелярии, поэтому покупали мы это вместе.

С прошлого года осталось немного: сарафан для средней дочери, спортивная форма, пеналы, несколько тонких тетрадей, немного канцелярских товаров. Покупки предстояли масштабные.

В наших гимназиях необходимо носить школьную форму производства конкретной марки. Удовольствие не из дешевых. Сарафан для старшей дочери обошелся более чем в 80 BYN. И это со скидкой! Две блузки этой же фирмы обошлись в 60 BYN. На рынке купили младшей дочери блузку за 20 BYN.





Удалось сэкономить 42 BYN на двух парах обуви. Приобрели некондицию по цене 49 BYN за каждую пару. Пока я не заметила дефектов. Зато спортивную обувь для средней дочери купили в универмаге за 23 BYN, и эта пара порвалась после первой прогулки, так же выявился дефект непрочной окраски. Деньги нам вернули. Долго не думая, отправились на рынок и приобрели на распродаже классические кеды за 10 BYN. Экономия — 13 BYN. Старшая там же выбрала себе кроссовки за 21 BYN.

Отдельной статьей расходов стоит сменная обувь. Здесь я для себя нашла способ экономии. К началу учебного года мы приобрели старшей дочери балетки за 30 BYN, а младшей — туфли за 22,44 BYN. Эту обувь девочки надели на 1 сентября, а потом погода резко испортилась. Так, уже с понедельника туфли стали сменкой. Беречь их до весны смысла нет, так как нога у детей быстро растет. Есть еще один вариант экономии на сменке — использовать для этих целей летнюю обувь. У нас, правда, это не получилось, так как средняя выросла из нее, а старшей она не подошла по стилю к ее форме.

Еще одна статья расходов — всевозможные пособия. Цены на них, на мой взгляд, необоснованно завышены. Комплект учебников по английскому языку Верещагиной для 7 класса стоит 70 BYN, «Звездный английский» для 3 класса — 50 BYN. Я нашла способ, как существенно сэкономить. Распечатываю учебники на цветном принтере и прошиваю их в копицентре.





Посчитаем, сколько мы сэкономили: стоимость прошивки всех учебников — 17 BYN;

бумага — 7 BYN;

краска для принтера — 3,2 BYN;

Итого — 27,2 BYN. Экономия — 92,8 BYN.

Это пособия российского издательства. Теперь — о наших, белорусских, пособиях и учебниках. Цены на них еще более высоки. Так, за 4 рабочие тетради для средней дочери мы отдали 40 BYN, для старшей — 10 BYN. Эти пособия приобретались централизованно в школе еще весной. В сентябре старшей дочери понадобилось приобрести еще 5 пособий. Но здесь цены оказались более демократичны. За все я заплатила 13 BYN.





При покупке обложек для учебников и пособий возникла проблема. Наши издательства выпустили книги нестандартного формата, особенно это касается нового учебника физики за 7 класс. Получилось так, что или обложка на несколько миллиметров мала, или на несколько сантиметров выступает. Пришлось помучиться. На некоторые учебники и пособия обложки не подошли, приобретенный набор обложек для дневников и тетрадей не налез на дневники в твердой обложке. Пришлось снова идти в магазин и покупать обложки с примеркой.

Пользуясь случаем, хочется обратиться к нашим издателям: уважаемые издатели, пересмотрите, пожалуйста, цены на свою продукцию и при печати используйте стандартные форматы, к которым подходят стандартные обложки!





Еще одним приобретением к школьному году стал принтер за 172 BYN. Так как он в основном используется для школьных нужд, эту сумму можно смело записывать в расходы на учебу. Стоит отметить, что покупка не на один год: предыдущий принтер отработал более 5 лет.

Расходы на канцтовары составили около 90 BYN. Здесь мы смогли сэкономить на тонких тетрадях (купили самые обычные зеленого цвета за 0,13 BYN) и простых карандашах (приобрели российские по цене 0,18 BYN). Полуобщие тетради купили из средней ценовой категории от 0,55 BYN до 88 BYN, ручки — за 0,65 BYN. На фломастерах и цветных карандашах экономить не решились, ибо скупой платит дважды. Свой выбор остановили на карандашах за 11,28 BYN и фломастерах за 14,62 BYN.





Отдельно хочется сказать про школьные рюкзаки. У меня был уже плачевный опыт с «рыночными» изделиями и с рюкзаком одного белорусского производителя. Срок службы первых составил 1 месяц, а во втором случае ткань разлезлась за неделю, правда, деньги вернули без вопросов. Поэтому свой выбор остановили на фирменной вещи. Старшей дочери приобрели сумку-рюкзак еще весной за 40 BYN, так как старый рюкзак до конца второго года не дотянул. У младшей дочери рюкзак прожил только один год. В магазине приобрели вполне симпатичный и функциональный портфельчик за 63 BYN. Такой же в местном универмаге стоил уже 70 BYN. Можно засчитать за 7 BYN экономии.





Общая сумма расходов составила 797 BYN. Общая сумма сэкономленных средств составила 154,8 BYN.

Так как итоговая сумма достаточно велика, мы воспользовались картой рассрочки на 4 месяца, оплатив канцтовары на сумму 50 BYN, обувь на 98 BYN., рюкзаки на 103 BYN.

Еще хочется добавить, что расходы на подготовку к новому учебному году в детском саду сына сопоставимы по стоимости с расходами для первоклашек. Только по списку, составленному воспитателями, пришлось расстаться с 72 рублями.

История № 14: за канцелярией — в Польшу, форма — на 2 года

Меня зовут Юлия, я мама двух деток: школьника и дошкольника, причем детишки у меня разнополые. Поэтому процесс подготовки к новому учебному году усложняется. К этому вопросу подхожу заранее, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств и баснословно потраченной суммы денег перед началом учебного года. Стараюсь закупаться постепенно.

Начинаю с канцелярии. Для начала составляю список всего необходимого для обоих моих учеников, затем смотрю, что у меня в запасе уже имеется, а что еще останется с прошлого учебного года. Так, проблема часто решается сама уже наполовину. Практически все канцелярские штучки мы покупаем в Польше, благодаря нашей крестной, которая там проживает. Почему именно там? На это есть ряд оснований: во-первых, цены намного ниже, во-вторых разнообразие и яркость просто зашкаливают, в-третьих, там можно приобрести то, чего нет у нас. И сам процесс становится увлекательным и захватывающим. Например, можно найти канцелярию с любимыми героями в разной интерпретации.





Итак, к началу учебного года мы приобрели: 1. Рюкзак — 30 BYN 2. Обложка на дневник — 0,69 BYN 3. Пластилин — 1,18 BYN Итого: 31,48 BYN. (Все остальное было куплено заранее в течении года)





Что касается школьной формы: мы стараемся ее покупать из расчета на 2 года. Особенно это правило касается нательных маечек и колгот. Если старый сарафан в идеальном состоянии, но оказался впритык или немного коротковат, докупаем красивое кружево и пришиваем. И вопрос решается сам собой! Вещи действительно носим идеально, а покупка кружева спасает положение. Максимум можем докупить один сарафан и одну рубашку. Поэтому из формы к этому году докупили:

1. Сарафан — 20 BYN 2. Маечки нательные (4 шт.) — 3,91 BYN 3. Колготы (5 шт.) — 4,91 BYN 4. Рубашка — 15 BYN 5. Тесьма — 2 BYN Итого: 77,19 BYN

Туфли, спортивный костюм и кеды купили в течении года заранее на сезонных скидках, поэтому по этой статье расходов мы сэкономили. Теперь можно посчитать, сколько в этом учебном году мы потратили на подготовку ребятишек! Итоговая сумма — 108,67 BYN.





Мой главный совет всем родителям — покупайте по чуть-чуть в течении года, на сезонных распродажах и акциях. Тогда все ваши расходы на подготовку к школе минимизируются в разы. Пусть сначала эта затея кажется абсурдом, зато потом войдет в привычку, от которой сложно будет отказаться.

История № 15: рациональный подход

Итак, наша история сборов в школу.

Пол: девочка

Возраст: шесть с половиной лет; первый раз в первый класс

Предпочтения в одежде: короткие юбки (как и большинство девчонок, модница-комодница)

Требования школы: единая форма (для девочек юбка и жилетка бордового цвета) + возможность покупки похожих комплектов

Жизненная позиция ребенка: очень активная, позитивная, любознательная, обожающая смену деятельности

Увлечения: танцы, рисование, прыжки на батуте, бег, путешествия

Предположительное время нахождения ребенка в школе: с 8:30 до 17:00

На родительском собрании будущих первоклассников тщательно расписали то, что понадобится детям в первый год обучения, а также то, что покупать не стоит. Именно благодаря такой практичной встрече мы составили списки и купили абсолютно все не спеша за 2,5 месяца.

Родителями нашего класса было принято решение о коллективной закупке 70% канцтоваров, некоторых пособий, книг для внеклассного чтения. Активные мамы еще раз «с пристрастием допросили» учителя начальных классов и составили длинный список. Его в свою очередь разделили на 2. По первому списку все заказали на учеников всего класса в России через оптовые базы. Экономия на отдельные позиции составила 50% от розничной цены в РБ.









Второй список был «отдан на откуп» родителям. Основными пунктами в нем стали рюкзак с расчетом на 2−3 года (в нашей школе для первоклашек он рекомендуется для компактного хранения книг, тетрадей, пособий возле парты на крючке), пенал с полным наполнением, контейнер для еды, блок бумаги, материалы для лепки, ножницы, клей-карандаши и еще несколько мелочей.





Прежде чем броситься стремглав по магазинам, мы проанализировали все то, что было нажито непосильным трудом. Результат порадовал. Почти новыми остались:

— белые кожаные туфли, купленные на выпускной в сад на распродаже за 20 BYN,

— жабо,

— белые нарядные колготки,

— пара белых хлопчатобумажных маек для физкультуры,

— купальник, сланцы, шапочка для посещения бассейна,

— несколько сетов нательного белья, купленных на вырост, и несколько сетов носочков, однотонные колготки, несколько капроновых колгот,

— белые бантики, ободки для волос,

— новые наборы аксессуаров для волос, подаренные крестной,

— кеды,

— 1 бежевый хлопковый гольфик,

— новый жакет марки, подаренный бабушкой ко дню рождения.

Весьма кстати пришлись купленные ранее впрок канцтовары, которые мы брали для посещения кружка по изобразительному искусству в детском центре творчества — использовали не все. Так, мы вычеркнули из второго «родительского» списка блок бумаги, клей-карандаши, доску для лепки, стаканы-непроливайки, файлы и другие мелочи.





Верхнюю одежду, брюки и джинсы, лонгосливы и обувь, которая подходит все еще по размеру и имеет презентабельный внешний вид, решили носить в продленку, на секции, в выходные дни и одевать для игр на площадке. Для школы же купили новое, вплоть до зимы.





Летом мы любим путешествовать, поэтому многократные шенгенские визы на несколько лет стали для нас обыденностью. Приятный досуг разбавляем шопингом. Случается, что едем исключительно за покупками. Тогда покупаем шоп-туры на скидках. Этим летом мы посетили Польшу, Литву, Болгарию и Россию, где что-то покупали на распродажах, а что-то — потому что это было из списка и весьма приглянулось ребенку и родителям.

Нам абсолютно не чужды вещи и обувь белорусских производителей. В магазин привычной нам марки мы сдаем старые изношенные пары и получаем 5% скидку на новые. Покупаем их исключительно перед сезоном. Этим летом мы решили взять на пробу бордовые полуботинки на 2 размера больше, так как в июне на них была 20% скидка и они как нельзя кстати подошли по цвету под нашу школьную форму. С размером угадали. Представляем вам подборку наших школьных «луков».

















Конечная сумма сборов — 916, 29 BYN. Получилось весьма «увесисто». Расходы были бы более, чем на 200 рублей, «лайтовые», если бы мы не включили сюда теплое осеннее пальто и ботинки, купленные из новой коллекции. Но теплый сезон быстро закончится и наступят холода, а мы уже будем во всеоружии.





Из одежды в планах осталась покупка только шарфа и снуда под пальто. Думаю, что в процессе педагоги попросят еще что-то докупить для занятий из канцтоваров. И, конечно, не забудем добавить небольшие суммы на питьевой режим и бытовые нужды в санузлы.

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