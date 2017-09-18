Сравниваем условия по автокредитам: на что обратить внимание и сколько придется платить

FINANCE.TUT.BY и LADA узнали основные условия по кредитам на приобретение машины, а также посмотрел, сколько придется отдавать банку ежемесячно. Анализировались предложения от банков для покупки нового автомобиля и без привязки к определенному автосалону.





Что нужно знать про автокредиты?

Необходимо будет участие в покупке собственными сбережениями. Первый взнос на покупку автомобиля составит 20−30% от стоимости машины.

Кроме того, для оформления кредита банк запросит дополнительное обеспечение. Как правило, речь идет о залоге приобретаемого автомобиля, но бывают ситуации, когда требуется еще и поручитель. Важно помнить: перед передачей автомобиля в залог потребуется оформить страхование по программе «Полное КАСКО».

Какие условия предлагают банки?

Ставки по кредитам на покупку нового автомобиля сейчас составляют 13,5−15,99%, это ниже, чем по обычным потребительским со ставками в пределах 14−18%. Еще один интересный момент, Паритетбанк, Белагромпромбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк, БТА Банк и РРБ Банк в первые годы действия кредита снижают процентную ставку. Так, например, Белагропромбанк в первые два года делает скидку в 3%.

Самый большой срок кредита сейчас предлагает Белгазпромбанк — 10 лет. При обращении в другие банки срок будет составлять до 7 лет.

Многие банки просят собственное участие в покупке в размере 20%. Исключение — Белинвестбанк, Белагропромбанк и РРБ Банк (здесь будет 30% от стоимости автомобиля). А вот клиентам Беларусбанка, Паритетбанка, Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка необязательно участвовать в покупке своими деньгами.

Сколько нужно платить?

Чтобы понять, сколько придется платить ежемесячно, мы сделали расчет платежей и переплаты на примере кредита Паритетбанка (самая низкая основная ставка и действует сниженная ставка в первый год). Предположим, вы планируете покупку нового автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом у вас уже есть 30% собственных средств. Получается, что вам не хватает для покупки около 13 600 рублей. Максимальный ежемесячный платеж составит 306 рублей, максимальная переплата — 6300 рублей (при полном сроке кредитования). Поскольку этот кредит самый дешевый, то, выбирая другие предложения, нужно понимать, что сумма ежемесячных расходов будет больше.

Банк, кредит Ставка,

срок,

максимальная сумма Минимальный процент собственного участия,

обеспечение БПС-Сбербанк, «Главная дорога со Сбербанком!» В первый год 11,5%, потом 13,5% (со страховкой),

в первый год 12%, потом 14% (без страховки),

до 7 лет,

до 100 000 долларов в эквиваленте Нет,

залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)



Кредит на LADA Условия:

без первоначального взноса

до 7 лет

ставка: 5,99% годовых — первый год, 13,5% — далее

либо 9,5% годовых на весь срок кредитования. Для оформления необходимы:

Паспорт, справка о доходах за последние полгода, договор купли-продажи авто. Обеспечение:

неустойка, залог автомобиля или поручительство физлиц.

Отправить заявку Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто» 15,5%,

до 7 лет,

до 45 000 рублей Нет,

залог автомобиля,

свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование» Первые два года 11,5%, потом 14,5%,

до 7 лет,

до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля» 13% первые 180 дней, потом 13,5%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет,

поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белгазпромбанк,

«Автомобиль от дилера» 14,9%,

до 10 лет,

до 80% стоимости приобретаемого автомобиля 20%, залог автомобиля Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля» 15,08%,

до 7 лет,

до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%,

залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс» Первые 180 дней 11,99%, далее 15%,

до 7 лет,

до 80% стоимости автомобиля 20%,

залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк, «АвтоШанс» Первый год 12,5%, далее 13,5%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет,

залог автомобиля, поручительство Приорбанк,

«Кредит на новый автомобиль» 14,5%,

до 5 лет,

до 60 000 долларов в эквиваленте 20%,

залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) РРБ-Банк,

«Автоплюс» и «Автоплюс-7» Первый год 14% (по «Автоплюс-7» — 13,5%), потом 15,5% (по «Автоплюс-7» — ставка реф. + 2%),

до 5 лет,

до 60 000 рублей 20% (по «Автоплюс-7» — 30%),

залог автомобиля Цептер Банк,

Цептер Авто 15,99%,

до 5 лет,

до 80% от стоимости 20%,

залог автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля» 15%,

до 7 лет,

до 80% от стоимости автомобиля 20%,

неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Банк, кредит Ставка,

срок,

максимальная сумма Минимальный процент собственного участия,

обеспечение БПС-Сбербанк, «Главная дорога со Сбербанком!» В первый год 11,5%, потом 13,5% (со страховкой),

в первый год 12%, потом 14% (без страховки),

до 7 лет,

до 100 000 долларов в эквиваленте Нет,

залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)



Кредит на LADA Условия:

без первоначального взноса

до 7 лет

ставка: 5,99% годовых — первый год, 13,5% — далее

либо 9,5% годовых на весь срок кредитования. Для оформления необходимы:

Паспорт, справка о доходах за последние полгода, договор купли-продажи авто. Обеспечение:

неустойка, залог автомобиля или поручительство физлиц.

Отправить заявку Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто» 15,5%,

до 7 лет,

до 45 000 рублей Нет,

залог автомобиля,

свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование» Первые два года 11,5%, потом 14,5%,

до 7 лет,

до 70% стоимости автомобиля 30%, залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля» 13% первые 180 дней, потом 13,5%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет, поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белгазпромбанк,

«Автомобиль от дилера» 14,9%,

до 10 лет,

до 80% стоимости приобретаемого автомобиля 20%, залог автомобиля Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля» 15,08%,

до 7 лет,

до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%,

залог приобретаемого автомобиля БТА Банк,

«Автоэкспресс» Первые 180 дней 11,99%, далее 15%,

до 7 лет,

до 80% стоимости автомобиля 20%,

залог приобретаемого автомобиля Паритетбанк, «АвтоШанс» Первый год 12,5%, далее 13,5%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет,

залог автомобиля, поручительство Приорбанк,

«Кредит на новый автомобиль» 14,5%,

до 5 лет,

до 60 000 долларов в эквиваленте 20%,

залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) РРБ-Банк,

«Автоплюс» и «Автоплюс-7» Первый год 14% (по «Автоплюс-7» — 13,5%), потом 15,5% (по «Автоплюс-7» — ставка реф. + 2%),

до 5 лет,

до 60 000 рублей 20% (по «Автоплюс-7» — 30%),

залог автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля» 15%,

до 7 лет,

до 80% от стоимости автомобиля 20%,

неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости) Цептер Банк,

Цептер Авто 15,99%,

до 5 лет,

до 80% от стоимости 20%,

залог автомобиля

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Автоцентр Минск-Лада любит своих клиентов, поэтому предлагает максимально выгодные условия приобретения нового автомобиля. Кредит со сниженной процентной ставкой и без аванса — это именно то, что может помочь осуществить Вашу мечту о новом авто.