SPORT.TUT.BY и медицинская лаборатория «Синэво» рассказывают о двухдневном сплаве на байдарках фитнес-инструктора Никиты Данько с героями проекта «Критическая масса». Они прошли 36 км за 2 дня и съели 20 кг мяса, а также пережили нападение «пиратов», встретили водолаза, переворачивались на лодках и били друг друга веслами.





Слезы Марии Лещун и Елены Рыдевской и ужин и завтрак от тренера в качестве награды

После велопробега следующим поводом собраться для наших толстячков стал двухдневный сплав на байдарках, который прошел 19 и 20 августа на реке Ислочь. Интересно, что именно эта активность более других заинтересовала семейные пары, когда в начале проекта мы познакомили их с редакционным планом.

Все пять семей из основного состава проекта, их дети и друзья, а также две пары из числа резервистов отправились на природу вместе с Никитой Данько. Всего двадцать человек.

Проводник назначил место для общего сбора за 30 км от Минска. Там началось путешествие на лодках длиною 20 км в первый день и 16 — во второй.

— Плыли на байдарках-двойках, — рассказывает Никита Данько. — Сзади размещался более сильный из партнеров. Он выполнял роль капитана, задавал направление судну. На его напарника ложилась задача грести. Быть капитаном, скажу я вам, — это прекрасно!

— Только со стороны могло показаться, что жена больше работала, чем я, — спорит с Никитой Александр Шиш. — С веслом — да, пожалуй! Я же следил за тем, чтобы лодку не заносило на поворотах. Встречались на пути и сложные повороты, и поваленные деревья, и подводные преграды. Местами нужно было набрать скорость, чтобы скорее пройти препятствие, а где-то и притормозить. Все это было на мне. Несколько раз выходил из лодки — выталкивал ее с мелководья и выгребал воду с днища… Уж не знаю, относится ли то, как работает жена, к списку вещей, на которые можно смотреть вечно! Но смотреть приятно, что ж тут кривить душой. Особенно когда ты с ней в паре и у вас все получается.

Кстати, 3 августа Наталья и Александр Шиш отметили пятнадцатую годовщину свадьбы. Ну разве это не прекрасно?



Александр Шиш с супругой Натальей. Фото из семейного архива Зениных

Стартовавшие первыми Зенины никому не уступили свою позицию, а замыкали колонну, как и в случае велопробега, Мария и Денис Лещун.

— Чувствовали себя аутсайдерами, — признается Мария. — Пока мы что-то слишком скромные! Надо быть чуть понаглее и первыми, а не последними садиться в лодку!.. Гребли изо всех сил и все равно были последними. Может, дело в том, что никто в нашей паре не имеет водительского опыта. За нами шел проводник, который предупреждал о каждом препятствии. «Коряга», — говорил он, а мы все равно садились на нее.

По дороге к месту, где шумная компания планировала разбить лагерь на ночлег, случилось несколько остановок. На них пары восстанавливали силы, ели. У Лещунов на передышку было совсем мало времени.

— Что-то куснули, в туалет сходили, а ребята такие: «Ай-да! Поехали дальше». Мы за ними… Я плакала! — добавляет Мария.











Почти все сплавлявшиеся после первого дня жаловались на боли в плечах и руках. А у Елены Рыдевской руки и вовсе отнялись.

— Насколько помню, она говорила, что больно было до слез, — говорит Мария Лещун.

Рыдевскую спасло обезболивающее, и она осталась на второй день сплава. А вот кто спасовал, так это Шиши, Лещуны и Андрей Маханько.

Анна и Иван Федченко «не слились» из принципа. Кроме того, они успешно освоили технику гребли, а потому не устали.

— Я воспринимал сплав, как тренировку, и приехал не расслабляться, а заняться свой формой, — поясняет Иван. — К тому же событие получилось массовым. И так как все приехали, лично я не видел веских причин, почему наша пара могла бы досрочно завершить сплав. Физически и Аня, и я чувствовали себя хорошо. Да, сначала у нас был конфликт. Аня говорила, что надо грести и что неважно, впереди прямая или поворот. Впрочем, благодаря ее опыту в гребле, которой она занималась в детстве, удавалось эффективно расходовать силы на дистанции. Несколько раз мы даже обогнали другие пары. Правда, затем теряли преимущество на препятствиях.

По словам Никиты Данько, замеры пульса у Анны Федченко давали результат в районе 90 ударов в минуту.

— Монотонная длительная работа на низких пульсах, когда ты можешь спокойно говорить, как раз способствует расходу излишков веса. То есть жира, а не углеводов, как быстрого источника энергии, или гликогена, — твердит тренер.



Никита Данько. Фото из семейного архива Зениных

Именно Данько взял на себя обязанность приготовить ужин и завтрак для толстячков. В первом случае это были плов со свиными ребрами, свиной шашлык и куриный, во втором — перловка с тушенкой. Всего за время похода ребята съели почти 20 кг мяса.

— Больше всего радовался свинине! — говорит Александр Шиш. — Все-таки не каждый день можем позволить ее себе. Только во время читмила. А в последний раз я ел свинину три недели назад или около того.

Семья Федченко отказалась от свинины. По случаю «нагрузочного» дня Анна и Иван побаловали себя шоколадкой и шоколадными подушечками.

Прежде чем заночевать, мужчины разбились на группки и потравили байки, а женщины устроили танцы.

— Сначала они жгли калории под музыку группы «Дрозды», которая выступала на корпоративе неподалеку от нашего лагеря, а затем включили свою музыку в машине, — вспоминает Никита. Когда все разбрелись по палаткам, на правах вожака он охранял сон подопечных и практически не сомкнул глаз.

Как Зенины стали лучшим дуэтом на байдарках и сколько они потеряли лишних кило

Елена и Александр Зенины были единственной парой среди участников проекта с опытом сплава на байдарках. Так, во время свадебного путешествия в Турции они столкнулись с крутыми порогами на горной реке, преодолевать которые удавалось только с выходом из лодки. Так что сюрпризы Ислочи им показались мелкими неприятностями.

Кроме того, с маршрутом на Ислочи Александр был хорошо знаком. Во время прошлого сплава здесь он с напарником перевернулся около десятка раз. Вот, что он называет опытом.

— Никто не мог приблизиться к нам с самого старта, — утверждает Зенин. — Плыли в свое удовольствие. Делали привалы чаще других пар. Отвлекались на стрекоз, одна из которых, безбилетница, проплыла вместе с нами почти 20 минут. Назвали ее Васей! Останавливались у вековых дубов, и все равно отставание других пар от нас доходило до получаса и более.

Честно говоря, я переживал, как, оставшись наедине, мы с Леной будем ладить. А что если перевернемся и поссоримся? Однако буквально с первых метров дистанции почувствовали друг друга и показали себя сплоченным дуэтом. Все получалось синхронно, будто у нас не один рулевой, а два. Я активно подгребал, поэтому тоже у нас была высокая скорость.



Фото из семейного архива Зениных

Около полутора суток прошло, когда молодые родители Зенины соскучились по пятимесячному сынишке Платону: он остался в Минске. Елена и Александр признаются, что уже давно не отдыхали так, чтобы уделять внимание только друг другу.

Вскоре после сплава мы предложили Александру Зенину представить TUT.BY в команде спортивных СМИ, которая 2 августа соревновалась в центре Минска со звездами шоу-бизнеса в заезде на драгонботах. В видео ниже можно взглянуть на это действо как раз глазами Александра: на нем крепилась камера GoPro.

— Времени на подготовку было мало, поэтому сложнее всего было организоваться так, чтобы все могли синхронно двигаться, — подвел итоги Зенин. — К сожалению, получилось только в самом конце [гонки]. Однажды мы даже чуть не перевернулись! Но все равно с волей к победе шли вперед, буквально на чуть-чуть нас опередили. Жалко, но что поделать? Должны быть и проигравшие, и победители.

Говоря о том, как проходит похудение, Александр назвал самым сложным «переход на пятиразовое питание и также отказ от опасных для фигуры продуктов». Несколько раз он позволял себе мороженое, когда делать этого было нельзя.

— Стыдно, — не скрывает он. — Но честно рассказывал о промахе тренеру. Он успокаивал: «Ничего, у всех бывают срывы». Последние несколько недель подобного ни я, ни супруга себе не позволяли.

Что же касается тренировок, то тут у Зениных все ровно.

— Лена ежедвневно гуляет с сыном на улице — ходит быстрым шагом, — уточняет Зенин. — Дважды в неделю выбирается со мной в тренажерный зал, а в остальные дни выполняет комплекс упражнений , который можно делать дома. Я же хожу в тренажерку пять раз в неделю.

Каждый раз начинаю с кардио и за полчаса на беговой дорожке пробегаю 3−3,5 км. После передышки укрепляю спину, чтобы подготовить тело к следующему типу нагрузок: отжиманиям, жиму штанги, прокачке мышцы груди на тренажере и работе с гантелями. Бывает, добавляю работу на велотренажере и эллипсоиде. Количество подходов от раза к разу увеличивается. За месяц — практически в два раза по всем позициям. Информацию об успехах высылаю Никите.



Фото из семейного архива Зениных

Никита Данько бережет участников проекта, а потому рекомендует во время силовой тренировки сосредоточиться на работе с собственным весом. Тем не менее Александра было не остановить. Месяц назад он изъявил желание пойти в тренажерный зал, и первый поход, разумеется, был с тренером.

Никита предложил ту программу, которую озвучил Александр. Обучил технике, а на нынешней неделе еще раз сходит с Зениным в тренажерный зал, чтобы убедиться, что Саша не забыл его уроки.



Александр (125 кг) и Елена (86 кг) Зенины до участия в проекте. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как в офисе лучше работается, чем дома, так и в тренажерном зале, где созданы все условия для заботы о физическом состоянии тела, лучше, чем где-либо еще, — уверен Александр. — Звучит музыка, идет настраивающий на занятия видеоряд, люди вокруг активно тренируются! Все это побуждает меня находиться в движении.

Как видно из таблицы, Александр Зенин — в группе лидеров по числу потерянных килограммов. За десять недель он похудел на 14,5 кг, его супруга Елена — на 11,5 кг. Выходит, что Зенины — вторая после Шишей по результативности пара проекта.

Кто Начальный вес, кг Вес спустя 8 недель, кг Вес спустя 10 недель, кг Анна Федченко 100 96,5 95,1 Иван Федченко 140 131,4 129,1 Наталья Шиш 133 119,3 115,5 Александр Шиш 125 113 110 Мария Лещун 82 77,5 76,2 Денис Лещун 145 132,4 128,1 Елена Рыдевская 90 85,1 84,4 Павел Дурейко 130 122,4 120,5 Елена Зенина 86 75,9 74,5 Александр Зенин 125 113,2 110,5

Атака пиратов, встреча с водолазом и удар веслом по голове от мужа

Напоследок расскажем несколько историй, которые увезли наши семьи со сплава на байдарках. Например, Наталья и Александр Шиш невзначай стали жертвами разбоя.

— Очень много отдыхающих было вдоль Ислочи, среди них и дети, — говорит Александр. — И вот мы, проплывая мимо палаточного лагеря, были атакованы двумя семилетними «пиратами»! Они подобрались к нам и с криками «Ура, пираты!» взобрались на лодку — спереди и сзади. Нет, никаких требований не выдвигали, не просили сладостей, как на Хэллоуин! Да у нас и не было конфет! Один из мальчишек успел спрыгнуть, прежде чем далеко отплыть вместе с нами, а второй остался. Когда мы скрылись за поворот, он признался, что не умеет плавать. А глубина была по пояс взрослому человеку! Пришлось причалить и дождаться, пока приплывет отец озорника.



​Елена Зенина — на первом плане, а также Никита Данько, Елена Рыдевская, Мария и Денис Лещун (слева направо). Фото из семейного архива Зениных

Еще Шиши едва не зарядили веслом лежавшему на дне Ислочи водолазу. Он находился сразу за поворотом, поэтому проезжавшие мимо байдарочники вполне могли его не заметить. Шиши же еще шли по короткой траектории, а потому подобрались к водолазу совсем близко.

— Мы с Аней обнаружили его и предупредили Шишей, — пояснил Иван Федченко. — Поначалу принял товарища под водой за лежавший на дне мешок, и только когда увидел маску на его лице, понял, что происходит.

— Когда увидели водолаза, сразу подняли весла, — вспоминает Александр. — Не знаю, что он там делал — рыбачил ли или просто лежал под водой. В любом случае встреча с ним получилась неожиданной!

Кто действительно получил веслом по голове, так это Мария Лещун.

— В начале пути мы с мужем долго не могли договориться о том, как управлять лодкой, — говорит пострадавшая. — И пару раз Денис задел меня веслом по голове. Сказал, что случайно! Еще мы перевернулись на лодке. Когда до финиша оставалось пару сотен метров, казалось, что заплутали. Нас прибило к берегу. Подошел какой-то мальчик с предложением о помощи. Он буквально чуть-чуть подтолкнул лодку, как вдруг мы оказались под водой. Хоть это и был берег, там оказалось глубоко. Когда нырнув не достала до дна, меня охватила паника. И вместо того, чтобы думать о своем спасении, ухватилась за весло — только бы не потерять его! Просто проводник предупредил, что в случае утраты весла за него придется заплатить 50 евро… Когда вместе с другими парами разбили палаточный лагерь, то поржали с мужем! Столько всего пережили, уйма впечатлений!



Никита Данько (слева) и семья Федченко — Анна и Иван

— Восстановиться удалось только спустя два дня после сплава, — итожит Мария. — Сначала думала, что меня не хватит на силовую тренировку на следующий день. Болело все: и ноги, и руки, и пресс, и попа! Но собралась, в полную силу отработала. Не могла себе позволить пропустить тренировку. К тому же говорят, что физические упражнения снимают боль в мышцах. К счастью, так и вышло!