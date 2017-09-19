Последствия циклона «Томас» в Беларуси: пострадали шесть населенных пунктов

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Порывы ветра 18 сентября в отдельных районах достигали 23 метров в секунду.

Как сообщили в МЧС, в результате прохождения циклона пострадали 6 населенных пунктов в 4 районах Гродненской и Минской областей. Пять автомобилей были повреждены в результате падения деревьев, всего зафиксировано 55 случаев падения деревьев. Повреждены кровли 2 жилых домов и 4 сельскохозяйственных зданий.

От осадков особенно пострадал Браслав. Здесь были подтоплены 6 частных подворий и территория отдела образования, спорта и туризма Браславского райисполкома.

В течение суток из-за непогоды нарушалось электроснабжение 715 населенных пунктов.