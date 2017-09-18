Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни « Чарка- шкварка на Суле. Фестиваль местной кухни » пройдет 23 сентября на территории Парка Истории Сула. Организаторы предлагают попробовать «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Глеб Лихацкий

Белорусская национальная кухня формировалась в течение многих столетий. Ее уникальность определяется климатическими условиями, географическим местоположением, испытавшим определенное влияние различных культур. Территория Беларуси, со времен образования первых государств-княжеств, становилась домом не только для литвинов-белорусов, но и для многих других народов: евреев, московитов, жамойтов, поляков, татар. Все они внесли вклад в формирование белоруской, «тутэйшай» кухни.

Главная задача второго гастро-фестиваля «Чарка — Шкварка на Суле» — рассказать и показать традиционную кухню национальностей, проживающих на территории страны. Здесь можно будет попробовать традиционные «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам.





На фестивале организуют несколько тематических площадок: «Літвінская кухня»,

«Габрэйская кухня», «Татарская кухня», «Шкоцкая (шотландская) кухня». Помимо этого на территории парка разместят два больших тематических фудкорта: «Шляхетны пір» — зона шляхетской, аристократической кухни и напитков наших предков и «Сялянскі падворак» с блюдами крестьянской кухни.

Во время проведения фестиваля еды на площадках парка истории Сула можно будет не только попробовать оригинальные исторические блюда, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, которые проведут гуру традиционной беларуской кухни - глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский и исследователь беларуской традиционной кухни Алесь Белый.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Кроме того, на концертной площадке, которая расположится среди камней древнего кромлеха, на протяжении всего фестиваля будут проходить выступление музыкантов, исполняющих средневековую музыку, состоятся мастер-классы по старинным танцам, будет работать большой рынок ремесленников-мастеров и различные интерактивные точки: все желающие смогут потренироваться в стрельбе из исторического лука и охотничьего арбалета, метнуть копье, боевой топор или нож, поучаствовать в шляхецких и народных испытаниях.

В рамках фестиваля состоится блок военно-исторической реконструкции XVII-XVIII, с участием клубов исторической реконструкции данного периода. В рамках этого блока пройдут военные маневры и показательные выступления шляхты, шотландской пехоты, сабельные бои. А также мастер-классы по технике фехтования 16−17 веков.

Подробну программу фестиваля «Чарка-Шкварка на Суле» можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY . Стоимость билетов: взрослый 10 руб., детям — 5 руб., дошкольникам - бесплатно.