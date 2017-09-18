ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль белорусской национальной кухни пройдет в "Парке Истории Сула": билеты по 10 и 5 рублей

19.09.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни «Чарка- шкварка на Суле. Фестиваль местной кухни» пройдет 23 сентября на территории Парка Истории Сула. Организаторы предлагают попробовать «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Глеб Лихацкий

Белорусская национальная кухня формировалась в течение многих столетий. Ее уникальность определяется климатическими условиями, географическим местоположением, испытавшим определенное влияние различных культур. Территория Беларуси, со времен образования первых государств-княжеств, становилась домом не только для литвинов-белорусов, но и для многих других народов: евреев, московитов, жамойтов, поляков, татар. Все они внесли вклад в формирование белоруской, «тутэйшай» кухни.

Главная задача второго гастро-фестиваля «Чарка — Шкварка на Суле» — рассказать и показать традиционную кухню национальностей, проживающих на территории страны. Здесь можно будет попробовать традиционные «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам.


На фестивале организуют несколько тематических площадок: «Літвінская кухня»,
«Габрэйская кухня», «Татарская кухня», «Шкоцкая (шотландская) кухня». Помимо этого на территории парка разместят два больших тематических фудкорта: «Шляхетны пір» — зона шляхетской, аристократической кухни и напитков наших предков и «Сялянскі падворак» с блюдами крестьянской кухни.

Во время проведения фестиваля еды на площадках парка истории Сула можно будет не только попробовать оригинальные исторические блюда, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, которые проведут гуру традиционной беларуской кухни - глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский и исследователь беларуской традиционной кухни Алесь Белый.


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Кроме того, на концертной площадке, которая расположится среди камней древнего кромлеха, на протяжении всего фестиваля будут проходить выступление музыкантов, исполняющих средневековую музыку, состоятся мастер-классы по старинным танцам, будет работать большой рынок ремесленников-мастеров и различные интерактивные точки: все желающие смогут потренироваться в стрельбе из исторического лука и охотничьего арбалета, метнуть копье, боевой топор или нож, поучаствовать в шляхецких и народных испытаниях.

В рамках фестиваля состоится блок военно-исторической реконструкции XVII-XVIII, с участием клубов исторической реконструкции данного периода. В рамках этого блока пройдут военные маневры и показательные выступления шляхты, шотландской пехоты, сабельные бои. А также мастер-классы по технике фехтования 16−17 веков.

Подробну программу фестиваля «Чарка-Шкварка на Суле» можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: взрослый 10 руб., детям — 5 руб., дошкольникам - бесплатно.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни "Чарка- шкварка на Суле. Фестиваль местной кухни" пройдет 23 сентября на территории Парка Истории...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия циклона «Томас» в Беларуси: пострадали шесть населенных пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика