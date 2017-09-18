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Фестиваль белорусской национальной кухни пройдет в "Парке Истории Сула": билеты по 10 и 5 рублей
Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни «
Белорусская национальная кухня формировалась в течение многих столетий. Ее уникальность определяется климатическими условиями, географическим местоположением, испытавшим определенное влияние различных культур. Территория Беларуси, со времен образования первых государств-княжеств, становилась домом не только для литвинов-белорусов, но и для многих других народов: евреев, московитов, жамойтов, поляков, татар. Все они внесли вклад в формирование белоруской, «тутэйшай» кухни.
Главная задача второго гастро-фестиваля «Чарка — Шкварка на Суле» — рассказать и показать традиционную кухню национальностей, проживающих на территории страны. Здесь можно будет попробовать традиционные «тутэйшыя» блюда, приготовленные по оригинальным старинным рецептам.
На фестивале организуют несколько тематических площадок: «Літвінская кухня»,
Во время проведения фестиваля еды на площадках парка истории Сула можно будет не только попробовать оригинальные исторические блюда, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, которые проведут гуру традиционной беларуской кухни - глава гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский и исследователь беларуской традиционной кухни Алесь Белый.
Кроме того, на концертной площадке, которая расположится среди камней древнего кромлеха, на протяжении всего фестиваля будут проходить выступление музыкантов, исполняющих средневековую музыку, состоятся мастер-классы по старинным танцам, будет работать большой рынок ремесленников-мастеров и различные интерактивные точки: все желающие смогут потренироваться в стрельбе из исторического лука и охотничьего арбалета, метнуть копье, боевой топор или нож, поучаствовать в шляхецких и народных испытаниях.
В рамках фестиваля состоится блок военно-исторической реконструкции XVII-XVIII, с участием клубов исторической реконструкции данного периода. В рамках этого блока пройдут военные маневры и показательные выступления шляхты, шотландской пехоты, сабельные бои. А также мастер-классы по технике фехтования 16−17 веков.
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Второй фестиваль традиционной белорусской национальной кухни "Чарка- шкварка на Суле. Фестиваль местной кухни" пройдет 23 сентября на территории Парка Истории...
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