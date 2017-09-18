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Huawei высмеяла функцию разблокировки лицом в iPhone X
Компания Huawei на своей странице в Facebook
В видео на экране смартфона показывается анимированное лицо клоуна, которому никак не удается разблокировать смартфон с помощью Face ID. Скорее всего, это отсылка к "
В конце ролика появляется надпись с обещанием представить 16 октября флагманский смартфон с настоящим искусственным интеллектом.
Напомним: 16 октября компания Huawei
Оба аппарата будут работать на процессоре собственной разработки компании Kirin 970, который получил выделенный блок Neural Processing Unit для работы с приложениями искусственного интеллекта. Для каких именно целей он будет использоваться в новых флагманах, пока неизвестно.
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В видео на экране смартфона показывается анимированное лицо клоуна, которому никак не удается разблокировать смартфон с помощью с помощью Face ID
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