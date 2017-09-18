Huawei высмеяла функцию разблокировки лицом в iPhone X

Компания Huawei на своей странице в Facebook опубликовала короткий видеоролик, в котором высмеяла функцию разблокировки смартфона с помощью сканирования лица пользователя в недавно анонсированном iPhone X. Об этом сообщает Gizmochina.





В видео на экране смартфона показывается анимированное лицо клоуна, которому никак не удается разблокировать смартфон с помощью Face ID. Скорее всего, это отсылка к " неудаче " топ-менеджера Apple во время презентации новинки, которому также не удалось разблокировать устройство с помощью своего лица (на самом деле это был не баг ).

В конце ролика появляется надпись с обещанием представить 16 октября флагманский смартфон с настоящим искусственным интеллектом.

Напомним: 16 октября компания Huawei анонсирует новый топовый смартфон под названием Mate 10. Скорее всего, производитель также представит и его улучшенную версию — Mate 10 Pro.

Оба аппарата будут работать на процессоре собственной разработки компании Kirin 970, который получил выделенный блок Neural Processing Unit для работы с приложениями искусственного интеллекта. Для каких именно целей он будет использоваться в новых флагманах, пока неизвестно.

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