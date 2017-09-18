18 сентября 2017 года Антон Розенберг опубликовал материал на Medium, в котором рассказал об увольнении из Telegram из-за конфликта с братом Павла Дурова Николаем и иске от российской компании, связанной с Telegram, на сумму около 100 млн рублей. Историю рассказало издание vc.ru .



Антон Розенберг. Фото с личной страницы в Фейсбуке

Позиция Розенберга

Антон Розенберг с 2007 года был заместителем технического директора «ВКонтакте». Техническим директором был Николай Дуров, с которым Розенберг познакомился ещё в детстве. В ноябре 2013 года после ухода Николая он стал техническим директором соцсети. Из «ВКонтакте» Розенберг уволился в мае 2014 года, вслед за Павлом Дуровым.

Сайт рос и менялся, были истории с «нагрузочным тестированием» «Премии Рунета» и пиринговые войны с провайдерами-монополистами, когда нам пришлось перевозить сервера из Москвы в Петербург на автобусах. Был отдельный сервис «ВКадре», в котором хранилось всё видео «ВКонтакте», и из которого, как в какой-то момент выяснилось, уже месяц как уволился последний технический специалист, остались только директор с бухгалтером - тогда мне пришлось в срочном порядке написать с нуля новую систему для перекодирования и хранения видео, заодно добавив разные разрешения (360, 480 и 720p). Были требования ФСБ закрыть протестные группы в 2011-м и обыски в 2013-м. Строились дата-центры, сначала компанией Selectel для «ВКонтакте», потом была «Ицва». Про каждую из этих историй можно написать отдельную статью. Впрочем, я никогда не стремился к известности, даже в книге «Код Дурова» мне удалось избежать упоминаний. Да и в целом работа системных администраторов не подразумевала такой публичности, как у разработчиков.

Спустя два года после ухода из «ВКонтакте» Розенберг пришел в Telegram на должность «директора особых направлений». В его основные задачи входила борьба со спамом.

Розенберг был оформлен в ООО «Телеграф», которое, по его словам, создано для разработки Telegram. По его словам, в эту компанию перешли почти все разработчики «ВКонтакте», включая Николая Дурова. На эту же компанию переоформлен первый офис «ВКонтакте» в доме Зингера, расположенный на шестом этаже, утверждает Розенберг.



Иллюстрация Антона Розенберга

В первой половине 2012 года началась разработка проекта Telegra.ph, первоначально на базе ресурсов «ВКонтакте». Потом, 7 августа 2012 года, было создано ООО «Телеграф». Первое название было именно таким, но после появления в прессе слухов о новом проекте пришлось всё отрицать, в итоге мессенджер был запущен под именем Telegram, а на домене telegra.ph в конце концов разместилась блог-платформа. ООО, впрочем, переименовывать не стали. В апреле 2013 года 48% акций «ВКонтакте» купил фонд UCP, который начал организовывать аудиторские проверки и интересоваться проектом «Телеграфа». В итоге пришлось форсировать запуск под новым именем Telegram (14 августа 2013 года вышла первая релизная версия для iPhone, именно эту дату принято считать официальным днём рождения мессенджера), переоформить сервера на другую компанию, разделить сотрудников и офис.

Конфликт Розенберга с Николаем Дуровым возник на почве личных отношений. По словам экс-сотрудника Telegram, брат Павла Дурова оказывал знаки внимания девушке Розенберга. Автор публикации неоднократно отмечает, что был в тесных дружеских отношениях с Николаем Дуровым. По словам Розенберга, после конфликта из его профиля в Telegram исчезли все старые переписки, которые позже были восстановлены после обращения к Павлу Дурову — автор считает, что к этим действиям причастен Николай Дуров.

Всё изменилось в один день, 7 января 2017 года, когда я узнал, что этот человек, с которым я дружил с детства, о котором заботился ещё со школы, олимпиад и военных сборов, этот тихий ботаник, похожий на героя сериала «Теория большого взрыва», которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию, принципиальность и честность — втайне меня ненавидит, потому что влюблён в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной. Поначалу она принимала это за дружеские жесты, потом не решалась рассказать, так как знала, что мы дружим с детства, да ещё и работаем вместе. К тому же, она сама незадолго до этого устроилась на работу в ту же компанию. ​ Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю всё, что по этому поводу думаю. Тогда же Николай отключил мне доступ на работе.

В апреле 2017 года Розенберг был уволен из «Телеграфа» за прогулы. По его словам, с января по апрель 2017 года он находился в «подвешенном состоянии» без доступа к рабочим системам, а затем отказался написать заявление об увольнении по собственному желанию. Розенберг утверждает, что с ним не обсуждали варианты расторжения договора по соглашению сторон и не выплатили долги по зарплате. Он подал в суд на ООО «Телеграф» с требованием признать увольнение незаконным.

ООО «Телеграф» подало иск к Розенбергу на сумму 100 млн рублей, обвинив его в разглашении конфиденциальной информации. В копии искового заявления, которую опубликовал Розенберг, говорится, что сотруднику «Телеграфа» нельзя было разглашать сведения об информационных системах и данные, имеющие «потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам».

Иск к Розенбергу был подан после того, как он подал в суд на «Телеграф», приложив скриншоты рабочей переписки и «несанкционированно сделанную» аудиозапись разговора с гендиректором компании Александром Степановым. Также он указал в Facebook, что работает в Telegram Messenger — это не соответствует действительности, так как «Телеграф» выступает подрядчиком Telegram Messenger LLP, говорится в исковом заявлении «Телеграфа».

Согласно данным «Контур-Фокус», ООО «Телеграф» принадлежит организации Telegraph Inc, которая зарегистрирована в государстве Белиз. Согласно данным о Telegram, которые Павел Дуров предоставил Роскомнадзору, компания с таким же названием, зарегистрированная в Белизе, является одним из владельцев Telegram Messenger LLP, которая на 75% или более принадлежит Павлу Дурову. Учредителем и первым гендиректором ООО «Телеграф» был нынешний управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Позиция Дурова

Павел Дуров в разговоре с vc.ru заявил, что не подавал исков к Розенбергу. «Много дичи; возможно, провокация, возможно, шизофрения», — сказал он о материале Розенберга. Дуров утверждает, что ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в ООО «Телеграф» или иных российских компаниях.

Также Дуров сказал «Медузе», что не владеет ООО «Телеграф», а эта компания раньше занималась «разбором русскоязычного спама» бывшими модераторами «ВКонтакте». По его словам, Розенберг «страдает от психических заболеваний» и не имел отношения к команде Telegram.

Супруга Антона Розенберга Екатерина после подтвердила РБК, что в статье речь идет о ней. «Я читала статью и согласна с ее содержанием», — сказала она.