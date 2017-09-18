18 сентября 2017 года Антон Розенберг опубликовал материал на Medium, в котором рассказал об увольнении из Telegram из-за конфликта с братом Павла Дурова Николаем и иске от российской компании, связанной с Telegram, на сумму около 100 млн рублей. Историю рассказало издание vc.ru.
Позиция Розенберга
Антон Розенберг с 2007 года был заместителем технического директора «ВКонтакте». Техническим директором был Николай Дуров, с которым Розенберг познакомился ещё в детстве. В ноябре 2013 года после ухода Николая он стал техническим директором соцсети. Из «ВКонтакте» Розенберг уволился в мае 2014 года, вслед за Павлом Дуровым.
Спустя два года после ухода из «ВКонтакте» Розенберг пришел в Telegram на должность «директора особых направлений». В его основные задачи входила борьба со спамом.
Розенберг был оформлен в ООО «Телеграф», которое, по его словам, создано для разработки Telegram. По его словам, в эту компанию перешли почти все разработчики «ВКонтакте», включая Николая Дурова. На эту же компанию переоформлен первый офис «ВКонтакте» в доме Зингера, расположенный на шестом этаже, утверждает Розенберг.
Конфликт Розенберга с Николаем Дуровым возник на почве личных отношений. По словам экс-сотрудника Telegram, брат Павла Дурова оказывал знаки внимания девушке Розенберга. Автор публикации неоднократно отмечает, что был в тесных дружеских отношениях с Николаем Дуровым. По словам Розенберга, после конфликта из его профиля в Telegram исчезли все старые переписки, которые позже были восстановлены после обращения к Павлу Дурову — автор считает, что к этим действиям причастен Николай Дуров.
В апреле 2017 года Розенберг был уволен из «Телеграфа» за прогулы. По его словам, с января по апрель 2017 года он находился в «подвешенном состоянии» без доступа к рабочим системам, а затем отказался написать заявление об увольнении по собственному желанию. Розенберг утверждает, что с ним не обсуждали варианты расторжения договора по соглашению сторон и не выплатили долги по зарплате. Он подал в суд на ООО «Телеграф» с требованием признать увольнение незаконным.
ООО «Телеграф» подало иск к Розенбергу на сумму 100 млн рублей, обвинив его в разглашении конфиденциальной информации. В копии искового заявления, которую опубликовал Розенберг, говорится, что сотруднику «Телеграфа» нельзя было разглашать сведения об информационных системах и данные, имеющие «потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам».
Иск к Розенбергу был подан после того, как он подал в суд на «Телеграф», приложив скриншоты рабочей переписки и «несанкционированно сделанную» аудиозапись разговора с гендиректором компании Александром Степановым. Также он указал в Facebook, что работает в Telegram Messenger — это не соответствует действительности, так как «Телеграф» выступает подрядчиком Telegram Messenger LLP, говорится в исковом заявлении «Телеграфа».
Согласно данным «Контур-Фокус», ООО «Телеграф» принадлежит организации Telegraph Inc, которая зарегистрирована в государстве Белиз. Согласно данным о Telegram, которые Павел Дуров предоставил Роскомнадзору, компания с таким же названием, зарегистрированная в Белизе, является одним из владельцев Telegram Messenger LLP, которая на 75% или более принадлежит Павлу Дурову. Учредителем и первым гендиректором ООО «Телеграф» был нынешний управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Позиция Дурова
Павел Дуров в разговоре с vc.ru заявил, что не подавал исков к Розенбергу. «Много дичи; возможно, провокация, возможно, шизофрения», — сказал он о материале Розенберга. Дуров утверждает, что ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в ООО «Телеграф» или иных российских компаниях.
Также Дуров сказал «Медузе», что не владеет ООО «Телеграф», а эта компания раньше занималась «разбором русскоязычного спама» бывшими модераторами «ВКонтакте». По его словам, Розенберг «страдает от психических заболеваний» и не имел отношения к команде Telegram.
Супруга Антона Розенберга Екатерина после подтвердила РБК, что в статье речь идет о ней. «Я читала статью и согласна с ее содержанием», — сказала она.
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