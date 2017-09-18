В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

Пять человек погибли на юго-востоке Казахстана в Алматинской области в результате ДТП с участием автомобиля и верблюда. Об этом сообщили в пресс-служба местного департамента внутренних дел.

ДТП произошло в ночь на 19 сентября на участке трассы «Западная Европа — Западный Китай». 43-летняя водитель Range Rover, местная жительница, совершила наезд на верблюда, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате аварии водитель и три пассажира от полученных травм погибли на месте, еще один человек позже умер в больнице. В ДТП также погиб верблюд. Владелец животного устанавливается.

По информации местных СМИ, строительство этого участка трассы еще не завершено, в связи с чем движение транспорта по автодороге запрещено. По факту ДТП начато уголовное расследование.