Ник Бэйлен: Биткойн такая же псевдовалюта, как рубль или доллар

Защитник Ник Бэйлен, выступавший за сборную Беларуси по хоккею, рассказал о своем экономическом образовании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Ренселерский политехнический — один из самый престижных вузов мира в области естественных наук, в частности — физики.

— Да, они выпускают классных инженеров, но я изучал там экономику и финансы (смеется). Это все потому, что мне оставалось учиться только три года, и я бы не успел получить степень на более сложном курсе. А финансы укладывались в три. Причем я закончил его за два, так что на последнем курсе добавил экономику и успел завершить курс. Обычно ребята берут себе предметы на 16 академических кредитов, я брал — на 21, по максимуму. Хотел извлечь из обучения все, что только можно. Так что получил сразу две степени за три года.

Мне нравится учиться. Учился я бесплатно, поскольку играл в хоккей, и было бы глупо не пользоваться полученными возможностями по полной программе. Можно было брать какие-то глупые легкие предметы, но я уже тогда думал о том, что хоккеем жизнь не ограничивается, что чем-то по окончании карьеры нужно будет заниматься. Так что мне было важно чему-то научиться: как работать с финансами, как инвестировать средства. Мне в принципе интересен мир финансов. И я нем немного разбираюсь.

— И что тогда вы думаете о биткойне?

— Я в него не верю. Посмотрите — сейчас принимаются активные меры по ограничению его использования, в частности — в Китае. И это только начало. Вообще, количество ICO просто поражает воображение. Даже Флойд Мейвезер полез в эту тему. Конечно, сейчас даже обычные деньги частично являются воздухом. Их же можно просто взять и напечатать, чем государства и занимаются. Никакого золотого стандарта больше нет. Так что чисто технически — биткойн такая же псевдовалюта, как рубль или доллар. Привязки к золоту у них нет. Но биткойн все же больше похож на финансовую пирамиду. Что-то вроде Гербалайфа в финансах.

Вполне может прийти день, когда все эти биткойны обернутся ничем. Но утверждать этого не буду. Сейчас столько новых технологий, и люди часто их не понимают и в них не разбираются, а ведутся на банальный хайп. Который раздувается как раз теми, кто понимает и разбирается. За последний год очень много шума вокруг биткойна и криптовалют в целом. Крайне интересно, как отреагирует рынок, когда Китай полностью запретит биткойн.

— Если бы вы не стали хоккеистом — чем бы занялись?

— Наверное, инвестиционным банкингом. Мне это интересно, я слежу за этой темой. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы это занимало все мое время. Чтобы я не отрывался от компьютера. Мне нравится социализироваться, развивать свои социальные навыки. Так что, скорее всего, пошел бы учиться дальше. Получил бы MBA. Возможно, в области спортивного менеджмента. Было бы интересно стать спортивным директором какого-нибудь университета. Может, так и сделаю. Все зависит от того, как долго я буду играть в хоккей.