ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На учениях "Запад-2017" Россия применила "изделие 188М"

19.09.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия применила ряд новейших танков на совместных стратегических учениях «Запад-2017» Вооруженных сил России и Беларуси. В их числе созданный в рамках проекта «Прорыв-3» танк Т-90М («изделие 188М»), «реактивный» Т-80БВМ и Т-72Б3 с дополнительной защитой. Фотографии боевых машин на учениях опубликовало Минобороны России.


Т-90М («изделие 188М») и БМПТ "Терминатор".Фото: Минобороны России

Т-90М, или «изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта. Здесь есть всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.


Т-80БВМ. Фото: Минобороны России

Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.


Т-72Б3. Фото: Минобороны России

Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Начальник главного автобронетанкового управления российской армии Александр Шевченко отметил, что в скором времени начнутся государственные испытания этого танка.

Читайте также: Белорусская армия приняла на вооружение новейшие танки Т-72Б3

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимки были сделаны нана полигоне Лужский (Ленинградская область).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Первенство Европы по таэквондо перенесли из Беларуси в Болгарию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика