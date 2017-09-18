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На учениях "Запад-2017" Россия применила "изделие 188М"
Россия применила ряд новейших танков на совместных стратегических учениях «Запад-2017» Вооруженных сил России и Беларуси. В их числе созданный в рамках проекта «Прорыв-3» танк Т-90М («изделие 188М»), «реактивный» Т-80БВМ и Т-72Б3 с дополнительной защитой. Фотографии боевых машин на учениях
Т-90М, или «изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта. Здесь есть всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.
Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем, мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.
Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Начальник главного автобронетанкового управления российской армии Александр Шевченко отметил, что в скором времени начнутся государственные испытания этого танка.
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Снимки были сделаны нана полигоне Лужский (Ленинградская область).
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