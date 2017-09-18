Группа компаний Candy-Hoover представила новую линейку умных холодильников Candy Bell’O, которыми можно управлять через приложение на смартфоне. Об этом пишет electronics-review.ru.

Холодильники новой линейки оснащаются глянцевой дверью цвета мокрого асфальта и круглым сенсорным дисплеем. С его помощью настраивается температура в холодильной и морозильной камерах, а также активируются различные режимы работы.





Кроме того, холодильниками можно управлять со смартфона через специальное приложение (например, так можно запустить программу быстрой заморозки или охладить напитки в специальном отсеке).

В холодильном отделении есть четыре полки и два выдвижных ящика с технологиями регулировки температуры. Первый — зона свежести для овощей и фруктов, в которой температура колеблется от 0 до +3 градусов. Второй — зона для быстрого охлаждение напитков. Морозильная камера оснащается тремя ящиками для длительного хранения ягод, овощей, мяса или рыбы.





Производитель также обращает внимание на систему очистки воздуха PurAction, которая состоит из небольшого вентилятора со встроенными титановым фильтром и ультрафиолетовыми диодами. Вместе они уничтожают вредоносные бактерии внутри камеры холодильника. Система включается каждый раз, когда запускается компрессор, и отключается при закрытии двери холодильной камеры.

Новая линейка холодильников поступит в продажу в 2018 году. Цены пока не сообщается.

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