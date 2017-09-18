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На М1 водитель автобуса сбил вышедшего из авто мужчину, после чего сам погиб под колесами Peugeot
Череда смертельных аварий произошла 18 сентября, около 22.30, в Несвижском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила ведущий специалист управления ГКСЭ по Минской области Ольга Мазуренко.
По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan ехал по трассе М1 Минск — Брест — граница РФ в крайней правой полосе. На 256-м километре дороги он совершил наезд на внезапно вышедшего из стоящего в полосе торможения Hyundai Santa Fe мужчину. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.
Спустя несколько минут в этой же полосе ехал Peugeot Partner, водитель которого совершил наезд на тело погибшего мужчины и находившегося возле него водителя автобуса Neoplan.
В результате ДТП второй мужчина также скончался. Световозвращающими элементами погибшие обозначены не были.
— Экспертом проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств аварии следов и объектов. В целях установления обстоятельств произошедшего следователем назначены автотехническая, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы, — рассказали в ГКСЭ.
По данному факту РОСК проводится проверка.
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Череда смертельных аварий произошла 18 сентября, около 22.30, в Несвижском районе.
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