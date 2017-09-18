Шотландец проехал вокруг света быстрее, чем за 80 дней. Он крутил педали по 16 часов в день

Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, обогнув земной шар на велосипеде на 79 дней. Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си , 34-летний любитель соревнований на крайнюю выносливость, вдохновленный книгой французского писателя Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», финишировал 18 сентября в Париже.

Публикация от Mark Beaumont (@mrmarkbeaumont) Сен 14 2017 в 6:37 PDT

Именно из французской столицы Бомонт отправился в путь 2 июля. За это время велосипедист преодолел около 29 тысяч км по территории 16 стран. Проезжая в среднем в день по 370 км, он крутил педали по 16 часов, отводя на сон всего по 5 часов.

Маршрут Бомонта был следующим — через Россию и Монголию он добрался до столицы Китая, Пекина, откуда на самолете перелетел в Австралию. Зеленый континент шотландец пересек с запада на восток, после чего, проехав по Новой Зеландии, также на самолете перебрался в Соединенные Штаты. В Северной Америке Бомонт вновь пересек континент с запада на восток — начавшись в Анкоридже (Аляска), этот этап завершился в канадском Галифаксе в провинции Новая Шотландия. После этого велосипедист перелетел в Португалию, откуда уже доехал до Парижа.

«Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг свое тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости», — заявил Бомонт после финиша у Триумфальной арки.

За всю долгую поездку шотландец упал с велосипеда всего дважды, из них один раз — в России, где ему пришлось даже обращаться за помощью к зубному врачу.

Бомонт превзошел мировое достижение сразу на 44 дня. В 2008 году шотландец уже обогнул земной шар на велосипеде за 194 дня, но потом его показатель был улучшен до 123 дней.