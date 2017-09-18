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Автоматическая кофемашина получила интеллектуальную систему управления
Saeco
Аппарат умеет готовить 15 кофейных напитков и позволяет устанавливать персональные пользовательские настройки с помощью функции Coffee Equalizer. Необходимая температура, крепость, объем напитка и количество молочной пенки настраивается на сенсорном дисплее.
Кофемашина запоминает до 8 профилей пользователей с различными рецептами и позволяет одновременно готовить напитки для двоих, включая кофе с молоком. Кроме того, аппарат оснащается специальным кувшином с функцией паровой очистки и фильтром для воды AquaClean, который очищает используемую воду от твердых частиц и снижает образование накипи.
В продажу в сентябре поступит несколько модификаций устройства. Цена младшей модели — 119 900 российских рублей (около 2070 долларов), средней — 139 990 российских рублей (2515 долларов), старшей — 149 990 российских рублей (2585 долларов).
Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные кофемашины.
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Старт продаж намечен на сентябрь 2017 года.
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