Автоматическая кофемашина получила интеллектуальную систему управления

Saeco представила автоматическую кофемашину Saeco Xelsis, которая отличается интеллектуальной системой управления и возможностью персонализации.





Аппарат умеет готовить 15 кофейных напитков и позволяет устанавливать персональные пользовательские настройки с помощью функции Coffee Equalizer. Необходимая температура, крепость, объем напитка и количество молочной пенки настраивается на сенсорном дисплее.

Кофемашина запоминает до 8 профилей пользователей с различными рецептами и позволяет одновременно готовить напитки для двоих, включая кофе с молоком. Кроме того, аппарат оснащается специальным кувшином с функцией паровой очистки и фильтром для воды AquaClean, который очищает используемую воду от твердых частиц и снижает образование накипи.





В продажу в сентябре поступит несколько модификаций устройства. Цена младшей модели — 119 900 российских рублей (около 2070 долларов), средней — 139 990 российских рублей (2515 долларов), старшей — 149 990 российских рублей (2585 долларов).

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