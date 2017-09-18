Ученые нашли город осьминогов

Сиднейские осьминоги оказались вовсе не такими одиночками, как было принято считать. Научная работа об этом опубликована в журнале Marine and Freshwater Behavior and Physiology , кратко об исследовании сообщает издание Quartz .



Изображение: Scheel et al. / qz.com

В заливе Джервис на востоке Австралии обнаружилось поселение из 15 осьминогов. Они взаимодействовали и общались между собой, а также вместе защищались от хищников. Из ракушек, которые оставались от съеденных моллюсков и гребешков, осьминоги строили дополнительные укрепления для своих жилищ.

Биологи назвали найденное поселение Октлантида (Octlantis). Находка оказалась сюрпризом, до этого сиднейских осьминогов считали одиночками. Пока неизвестно, какое событие стало поводом к созданию Октлантиды и настолько часты города у осьминогов.



Изображение: Scheel et al. / qz.com



Изображение: Scheel et al. / qz.com

Другое похожее поселение ученые нашли в 2009 году неподалеку, его назвали Октополисом. Ученые считают, что осьминоги начали селиться там после того, как кто-то создал центральную точку — оставил некий предмет, вокруг которого осьминоги принялись строить свои логова. Сейчас в каждый момент времени в Октополисе находится от 2 до 16 осьминогов.

«Такое поведение — результат естественного отбора. Оно удивительно похоже на социальное поведение позвоночных. Это говорит о том, что при правильных условиях эволюция может давать очень похожие результаты в различных группах организмов», — рассказал Дэвид Щил, который руководил исследованием.

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