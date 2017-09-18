FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Мой бюджетный отдых»: участники поделились своими маршрутами недорогих поездок далеко за пределы Беларуси. Историй было много, но вы, уважаемые читатели, сможете выбрать среди них лучшую — ту, что заставила вас подумать: «Кажется, я знаю, куда поеду в отпуск!».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Голосование начнется 19 сентября в 12.00 и продлится ровно два дня — до 12.00 21 сентября. Победитель получит приз в 300 рублей, и его имя мы назовем 22 сентября.

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке .

Рассчитываем на вашу честность: конкурсант, который даст возможность заподозрить себя в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.