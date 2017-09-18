|
В Смолевичском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста
На трассе М2 Минск — Национальный аэропорт под колесами DAF погиб велосипедист. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла вечером 18 сентября вблизи деревни Смольница Смолевичского района. 52-летний водитель грузовика DAF ехал по трассе М2 в направлении Национального аэропорта Минск в правой полосе и совершил наезд на двигавшегося попутно по проезжей части велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 40−50 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 18 сентября на трассе М2 вблизи деревни Смольница.
|
Архив (Разное)
Комментарии