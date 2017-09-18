В Смолевичском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

На трассе М2 Минск — Национальный аэропорт под колесами DAF погиб велосипедист. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла вечером 18 сентября вблизи деревни Смольница Смолевичского района. 52-летний водитель грузовика DAF ехал по трассе М2 в направлении Национального аэропорта Минск в правой полосе и совершил наезд на двигавшегося попутно по проезжей части велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 40−50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.