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В Смолевичском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

19.09.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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На трассе М2 Минск — Национальный аэропорт под колесами DAF погиб велосипедист. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла вечером 18 сентября вблизи деревни Смольница Смолевичского района. 52-летний водитель грузовика DAF ехал по трассе М2 в направлении Национального аэропорта Минск в правой полосе и совершил наезд на двигавшегося попутно по проезжей части велосипедиста, который не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. На вид ему 40−50 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 18 сентября на трассе М2 вблизи деревни Смольница.

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