У пьяных водителей за полгода конфисковали больше 400 авто

За полгода в Беларуси у пьяных водителей конфисковали более 400 автомобилей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.





Всего у нетрезвых водителей конфисковали 465 транспортных средств: из них — 426 легковушек, 4 трактора, 10 мопедов или скутеров и 10 мотоциклов. При этом, В большинстве случаев они были в собственности нарушителей — 297 транспортных средств принадлежали обвиняемым на правах собственности, 92 были зарегистрированы на других лиц, но фактически принадлежали обвиняемым, 75 единиц были в собственности других людей, а одно ТС принадлежало юрлицу.

Как рассказали AUTO.TUT.BY в Генеральной прокуратуре, за аналогичный период было конфисковано 576 единиц транспорта. Из них легковушек — 495, мопедов или скутеров — 25 мопедов, мотоциклов — 27, грузовиков — 2, тракторов — 11, 7 единиц сельхозтехники и 12 иных транспортных средств.

Напомним, автомобиль у водителей конфискуют в случае, если его задержали за рулем пьяным повторно в течение года после того, как его уже задерживали за пьянку. В этом случае, он понесет ответственность по ст. 317 прим. УК РБ. Именно ее санкция предусматривает конфискацию автомобиля, на котором было совершено это преступление (вне зависимости от того, кому он принадлежит, за исключением случаев угона), плюс ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом и лишением прав.