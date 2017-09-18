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У пьяных водителей за полгода конфисковали больше 400 авто
За полгода в Беларуси у пьяных водителей
Всего у нетрезвых водителей конфисковали 465 транспортных средств: из них — 426 легковушек, 4 трактора, 10 мопедов или скутеров и 10 мотоциклов. При этом, В большинстве случаев они были в собственности нарушителей — 297 транспортных средств принадлежали обвиняемым на правах собственности, 92 были зарегистрированы на других лиц, но фактически принадлежали обвиняемым, 75 единиц были в собственности других людей, а одно ТС принадлежало юрлицу.
Как рассказали AUTO.TUT.BY в Генеральной прокуратуре, за аналогичный период было конфисковано 576 единиц транспорта. Из них легковушек — 495, мопедов или скутеров — 25 мопедов, мотоциклов — 27, грузовиков — 2, тракторов — 11, 7 единиц сельхозтехники и 12 иных транспортных средств.
Напомним, автомобиль у водителей
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Большинство конфискованных автомобилей принадлежало водителям.
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