Вейшнория наступает: как белорусы и россияне вместе воевали в Осиповичах

Так случилось, что развязать агрессию против суверенной Республики Беларусь противнику выпало в пяти километрах от Осиповичей на военном полигоне. Посмотреть за ходом очередной фазы учений «Запад-2017» военные пригласили большое число журналистов и наблюдателей. Как это было, читайте в репортаже 42.TUT.BY.

Сила пропаганды

Учения начинаются с того, что диверсионно-разведывательная группа противника под воздействием пропаганды решает сдаться в плен войскам совместной белорусско-российской группировки. Навстречу врагу отправляется БТР-82 военной полиции России. Однако основные силы противника уже вклинились на глубину 30 км на территорию Беларуси и готовы развивать наступление.





Белорусские войска поддерживают силы 1-й танковой армии Западного военного округа России, 423-й мотострелковый полк и 275 самоходный артиллерийский полк элитной 4-й Кантемировской дивизии.





Сражение начинается с того, что противник наносит массированный артиллерийский удар по позициям союзных войск и под прикрытием авиации двигается в атаку. Последнюю, кстати, изображают вертолеты Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиабазы.

Видишь вейшнорца? И я не вижу, а он — есть

Боевые действия разыгрываются настолько далеко, что рассмотреть что-то без бинокля практически невозможно. Поэтому приходится верить на слово военному комментатору, который через мегафон вещает о происходящем.





К слову, сражение разыгрывается нешуточное: под натиском противника союзные войска начинают отход на запасные позиции. Танки, огрызаясь, пятятся назад, нанося противнику огневое поражение снарядами и ракетами.





Замаскированные за лесом батареи «градов» и «смерчей» оказывают поддержку обороняющимся. С воздуха огонь реактивной артиллерии поддерживают белорусские беспилотные комплексы «Бусел-10» и «Беркут-2», а также российский «Орлан-10».





В небе обороняющимся помогают настоящие летающие танки — российские вертолеты Ми-28Н, которые засыпают противника шквалом неуправляемых реактивных снарядов.

Бросок полевой кухни

Пока продуваемые сильнейшим ветром фотографы пытаются взять кадр, сражение переходит в решающую фазу. Вейшнорцев тактическим отходом заманивают на управляемое минное поле, где противник несет тяжелые потери. После союзная группировка переходит в контратаку.





С белорусской стороны выдвигаются танки Т-72Б, БМП-1 и БМП-2. Под натиском наших мотострелков противник откатывается назад. По отступающему врагу активно работает армейская авиация.





Позади боевых порядков на помощь уставшим и проголодавшимся бойцам спешит дымящая полевая кухня. Все-таки ни одна армия не сможет воевать без активной тыловой поддержки.





Наблюдавший за учениями шведский полковник Томас Мюллер рассказал, что доволен уровнем открытости, отметив, что представители вооруженных сил ответили на все вопросы, которые он задал.