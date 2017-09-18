21-летний белорусский велогонщик перешел в команду Мирового тура

Белорусский велогонщик Александр Рябушенко заключил контракт с командой мирового тура «UAE Team Emirates».



Фото: UAE Team Emirates

Эта команда имеет спонсора и регистрацию в ОАЭ, но по большому счету является итальянской, так как основана на базе клуба «Lampre». «UAE Team Emirates» выступает на самых престижных велогонках мира, включая «Тур де Франс», «Джиро» и «Вуэльту».

В 2018 году в клубе будет выступать чемпион мира — 2013 Руи Кошта, а также такие известные гонщики, как Александр Кристофф, Дэн Мартин и Диего Улисси.

«Подписание Рябушенко — результат нашей целенаправленной работы по поиску молодых талантов. Александр показал хорошие результаты на молодежном уровне, а также известен своей репутацией надежного гонщика», — заявил менеджер команды Карло Саронни.

Выигравший в прошлом году молодежный чемпионат Европы Рябушенко отметил, что рад стать профессионалом в составе «UAE Team Emirates».

«В течение сезона команда показала, что верит в мой потенциал, дав возможность проявить себя в качестве стажера. Я оказался в коллективе, который всегда давал шанс молодым гонщикам. Моими партнерами будут настоящие звезды, в команде работают истинные профессионалы. Здесь есть все для развития спортсмена», — сказал Рябушенко.

Ранее 21-летний Александр Рябушенко выступал за молодежный итальянский клуб «Палаццаго», в котором выступали почти все профессиональные белорусские велогонщики.