﻿ 21-летний белорусский велогонщик перешел в команду Мирового тура. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

21-летний белорусский велогонщик перешел в команду Мирового тура

19.09.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский велогонщик Александр Рябушенко заключил контракт с командой мирового тура «UAE Team Emirates».


Фото: UAE Team Emirates

Эта команда имеет спонсора и регистрацию в ОАЭ, но по большому счету является итальянской, так как основана на базе клуба «Lampre». «UAE Team Emirates» выступает на самых престижных велогонках мира, включая «Тур де Франс», «Джиро» и «Вуэльту».

В 2018 году в клубе будет выступать чемпион мира — 2013 Руи Кошта, а также такие известные гонщики, как Александр Кристофф, Дэн Мартин и Диего Улисси.

«Подписание Рябушенко — результат нашей целенаправленной работы по поиску молодых талантов. Александр показал хорошие результаты на молодежном уровне, а также известен своей репутацией надежного гонщика», — заявил менеджер команды Карло Саронни.

Выигравший в прошлом году молодежный чемпионат Европы Рябушенко отметил, что рад стать профессионалом в составе «UAE Team Emirates».

«В течение сезона команда показала, что верит в мой потенциал, дав возможность проявить себя в качестве стажера. Я оказался в коллективе, который всегда давал шанс молодым гонщикам. Моими партнерами будут настоящие звезды, в команде работают истинные профессионалы. Здесь есть все для развития спортсмена», — сказал Рябушенко.

Ранее 21-летний Александр Рябушенко выступал за молодежный итальянский клуб «Палаццаго», в котором выступали почти все профессиональные белорусские велогонщики.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский велогонщик Александр Рябушенко заключил контракт с командой мирового тура "UAE Team Emirates".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы в 8 раз чаще стали покупать жилье в кредит: деньги стали доступнее, но дают их не всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика