Белорусы в 8 раз чаще стали покупать жилье в кредит: деньги стали доступнее, но дают их не всем

Несмотря на очевидное снижение доходов, люди, желающие улучшить жилищные условия, все чаще стали рассчитывать на банковские кредиты. Аналитический отдел ВСП-недвижимость констатирует: с начала года число сделок по покупке квартир с привлечением кредитных средств выросло в 8 раз. Выросло и количество сорвавшихся сделок, в которых покупатели рассчитывали на кредит.

«Из-за того, что покупатели не всегда адекватно оценивают свою платежеспособность, большое количество предварительных договоров рассыпается, продавцы теряют средства, время и нервы. Особенно неприятно, когда такие ситуации возникают в цепочках», — констатируют аналитики агентства.

— К покупке квартиры в кредит стоит подготовиться, — объясняет директор ЗАО «ВСП-недвижимость» Жанна Махахей. — Прежде чем заключать предварительный договор, и даже прежде, чем изучать рынок с целью покупки, советую каждому покупателю, привлекающему кредитные средства, не полениться и обратиться за консультацией в несколько банков не по телефону, а лично, чтобы выбрать наиболее оптимальные для себя условия кредитования. Надо понимать, что ни один банк сегодня не кредитует 100% средств. Необходимо иметь собственные, около 30-40%. Исходя из предоставляемых условий кредитования и вашего финансового состояния сотрудники банка просчитают доступную сумму, укажут процент и срок кредитования. Вы можете выбрать тот вариант, который для вас более приемлем. Необходимо позаботиться и о поручителях. У нас была ситуация, когда банк трижды отказывал в кредите покупателю квартиры, так как не подходили поручители. Когда вы как потенциальный покупатель будете владеть достоверной информацией о своей платежеспособности, тогда проще будет подбирать соответствующую предполагаемой сумме покупки квартиру и спокойно заключать предварительный договор.

Как объяснили специалисты одного из банков, кредитующих приобретение недвижимости, часто люди прикидывают свою платежеспособность «на глазок», по кредитному калькулятору. Банк же при личном обращении учитывает много нюансов:

— доходы семьи и ее ежемесячные расходы (у семей с детьми расходы выше, чем у семей без детей);

— наличие непогашенных кредитов и кредитную историю;

— возраст кредитополучателей (людям старше 55 лет некоторые банки отказывают в кредите);

— непрерывность стажа работы. Часть банков не дает кредит на основании того, что человек в течение последних 6 месяцев сменил работу;

— доходы поручителей и их возраст (например, в поручители не все банки берут родителей старше 55 лет и мужчин, которых еще могут по возрасту призвать в армию).

Практически все банки требуют двух поручителей — среднего возраста, с хорошей зарплатой. А найти таких непросто.

Кроме перечисленных, у банков есть и другие учитываемые нюансы. Так что риелторы не лукавят, когда говорят, что имеет смысл сначала лично проконсультироваться у специалистов банка, а потом уже прикидывать, на какой кредит реально можно рассчитывать.

Ставки сейчас — от 11,5%

Ставки по кредитам на строительство и покупку недвижимости сейчас стартуют от 11,5% годовых. Такую ставку, в частности, предлагает Беларусбанк на первые два года кредитования. Далее ставка будет равняться ставке рефинансирования Нацбанка плюс 3 процентных пункта (если ничего не изменится, будет 14,5%). Еще несколько банков кредитует приобретение недвижимости под 11-14,5% годовых — в зависимости от типа недвижимости.